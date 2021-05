Sony propõe desafio para criar a Bandeira Oficial da comunidade portuguesa

A Sony Playstation revelou recentemente um desafio à comunidade portuguesa, a criação da Bandeira Oficial da comunidade portuguesa do PlayStation Player Celebration.

Venham conhecer o desafio e o que podem vir a ganhar.

A PlayStation Portugal está a desafiar, desde o final da semana passada e através da sua página oficial no Instagram, todos os jogadores a criarem aquela que poderia ser a Bandeira Oficial da comunidade portuguesa na iniciativa PlayStation Player Celebration.

Trata-se de um convite para toda a comunidade PlayStation nacional a juntar-se e a jogar para alcançar um conjunto de objetivos partilhados para depois ganhar prémios.

Os interessados podem participar neste desafio até às 23h59 do próximo dia 3 de junho. Para isso só necessitam de consultar o regulamento e seguir todos os passos descritos na publicação que indicamos acima. O vencedor receberá uma Subscrição de 12 meses do PlayStation Plus, uma Subscrição de 12 meses do PlayStation Now, uma Edição Digital do jogo Ghost of Tsushima e ainda uma Edição Digital de The Last of Us Parte II.

A propósito do PlayStation Player Celebration, convém referir que também está a decorrer na página oficial da PlayStation Portugal no Instagram até ao próximo dia 31 de maio, um outro passatempo, que desafia todos aqueles que se inscreveram nesta iniciativa a contarem, de forma criativa, o momento em que mais sentiram orgulho em ser jogador. O vencedor levará para casa uma Subscrição de 12 meses do PlayStation Plus e ainda 50€ em crédito PlayStation Store.

Portanto, é tempo para a comunidade Playstation portuguesa meter mãos à obra e puxar pela criatividade. O passatempo da Bandeira Oficial da comunidade portuguesa do PlayStation termina dia 3 de junho, às 23:59 horas.

Days of Play

Entretanto, convém ainda revelar que as ofertas disponíveis na PlayStation Store no âmbito da campanha Days of Play 2021 e que incluem títulos como FIFA 21, por exemplo, se estende até ao próximo dia 9 de junho.

São várias as promoções disponíveis no Days of Play incluindo FIFA 21 como acima referi, Call of Duty: Black Ops Cold War, The Last of Us Parte II, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Uma Grande Aventura, Assassin’s Creed Valhalla ou NBA 2K21.

Podem ver mais aqui.