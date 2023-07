Já faltou mais para Immortals of Aveum

Temos vindo a acompanhar o desenvolvimento de Immortals of Aveum (ver aqui e aqui) e pode-se dizer que o jogo encontra-se em grande, no que respeita a expetativas geradas. O jogo, dos Ascendant Studios, prepara-se para o seu lançamento e tem recebido bastantes novidades.

A pouco mais de um mês para o seu lançamento, Immortals of Aveum, em desenvolvimento pelos Ascendant Studios, já tem uma vasta legião de fãs sedentos de novidades.

Em Immortals of Aveum os jogadores serão colocados no papel de um Battlemage (Mago ou Feiticeiro de Batalha), chamado Jak, que vive num mundo fantástico e repleto de magia, com o nome de Aveum.

E Aveum encontra-se num estado de conflito pois várias facções estão em guerra pelo controlo de uns rios invisíveis de magia, chamados Ley Lines. Jak, pertente à fação Lucium e terá de derrotar os Rasham, um grupo que pretende tomar conta destas linhas de ley e com isso controlar a magia no mundo de Aveum.

Os jogadores vão encontrar uma variedade diversificada de inimigos, cada um com suas próprias habilidades e fraquezas únicas. De legiões de guerreiros e chefes poderosos a temíveis bestas de fantasia e construções, o jogo promete batalhas desafiadoras e encontros épicos que vão testar as habilidades até mesmo dos jogadores mais habilidosos. A magia está no centro tanto do ataque quanto da defesa contra esses inimigos, e o utilizador de magia que alavancar criativamente todas a três cores será mais recompensado.

O combate consiste claramente no uso da magia e na forma como será possível misturá-la numa jogabilidade e combates frenéticos e viscerais.

Entretanto, as novidades continuam a surgir e, agora, a pouco mais de um mês do seu lançamento, Immortals of Aveum, o estúdio Ascendant Studios e a EA Originals lançaram um novo trailer e um post no blog que fornece uma visão geral do mundo do jogo, mecânicas e spellcasting.

"This is Immortals of Aveum" é o nome deste novo trailer que mergulha na Lore e ação deste novo jogo atraente onde o jogador vai libertar a sua poderosa tua magia com sigils e feitiços, criar o seu estilo de jogo com equipamentos e habilidades diversificadas e lutar pelo povo de Aveum contra a nação de Rasharn.

Immortals of Aveum é o primeiro jogo do estúdio independente auto-financiado, Ascendant Studios. O projeto começou há cinco anos com o objetivo de criar, de forma ambiciosa, um Magic FPS original, passado num novo mundo de fantasia. Ao longo do caminho, a equipa trabalhou durante uma pandemia, construiu uma nova equipa, trabalhou no Unreal Engine 5.1 e passou todas as barreiras do que pensámos ser possível, segundo os membros da equipa dos Ascendant Studios. Agora, a meta está à vista.

Ainda segundo a equipa, o feedback recente ao jogo provou o que já sentiam: que o Immortals of Aveum se pode tornar em algo especial. O lançamento a 22 de Agosto (anteriormente previsto para Julho), permite à equipa a concretização da sua verdadeira visão, dando-lhe tempo para polir melhor o jogo, otimizá-lo para todas as plataformas e obter um lançamento mais forte.

Num trailer anteriormente revelado, a equipa mostrou a luta épica empreendida pelo herói Jak (Barnet) e seus companheiros Imortais Magni, Devyn e Zendara, enquanto embarcam num dos elementos mais imponentes do jogo, um Colossal de 400 pés de altura; uma antiga máquina de guerra titânica capaz de transportar um batalhão inteiro de Magni para a batalha.

Os Colossals são fortemente regulados devido ao seu imenso poder destrutivo, mas Jak e a tripulação usarão todos os meios para perseguir Sandrakk e ganhar vantagem na Everwar.

Immortals of Aveum será lançado no dia 22 de Agosto de 2023. As reservam já estão abertas para a Xbox Series X, PlayStation 5 e PC via EA App, Steam e Epic Games Store.