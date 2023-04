Revelada a jogabilidade de Immortals of Aveum

Tal como aqui apresentámos, Immortals of Aveum é um dos próximos títulos com o selo EA Original. Um shooter diferente para o qual foi recentemente desvendada a jogabilidade. Venham conhecê-la.

Encontra-se a pouco mais de 1 mês do seu lançamento, Immortals of Aveum. Um jogo (shooter) de ação na primeira pessoa e que se encontra a ser desenvolvido sob o selo de garantia dos EA Originals e às mãos do estúdio Ascendant Studios.

A ideia deste jogo surge da mente criativa de Bret Robbins (Dead Space e Call of Duty: WWII), funfador dos Ascendant Studios e que desde cedo, referiu que pretendia criar um jogo completamente novo com Immortals of Aveum.

"Como seria se pegássemos tudo aquilo que faz um FPS ser um bom FPS mas, em vez de armas, usássemos apenas magia?“, esta foi a pequena premissa de Robbins pra o jogo.

De forma a matar a curiosidade dos muitos interessados pelo jogo, os Ascendant Studios disponibilizaram um novo trailer que mostra um pouco da jogabilidade que vamos encontrar no titulo. Revela ainda um pouco das habilidades que Jak, o protagonista do jogo, possui enquanto lutar contra as forças Rasharnianas.

O combate de Immortals of Aveum é, como referi mais acima, baseado em magia e no trailer podemos assistir a um festival de feitiços enquanto o jogador lança ataques usando os três tipos diferentes de magia disponíveis no jogo: Force (Blue), Life (Green), e Chaos (Red).

Em Immortals of Aveum seremos colocados no papel de um Battlemage (Mago ou Feiticeiro de Batalha), chamado Jak, que vive num mundo fantástico e repleto de magia, com o nome de Aveum.

E Aveum encontra-se num estado de conflito pois várias facções estão em guerra pelo controlo de uns rios invisíveis de magia, chamados Ley Lines. Jak, pertente à fação Lucium e terá de derrotar os Rasham, um grupo que pretende tomar conta destas linhas de ley e com isso controlar a magia no mundo de Aveum.

Immortals of Aveum será, nas palavras de Robbins, uma experiência cinematográfica que terá alguma linearidade, ou seja, tem um enredo e um guião definidos e que o jogador vai experimentar como se tratasse de um filme interativo.

No entanto, a principal curiosidade do jogo é o facto de, em vez de usar armas (no sentido tradicional do termo), usa magia. Ou melhor, usa uma luva especial que permite lançar mais de 25 feitiços divididos por três categorias de magia:

Force (azul) – Ataques de longo alcance com projéteis lineares

Chaos (vermelho) – Shotgun de magia que inflige grandes danos a curta distância

Life (verde) – lança projéteis relativamente fracos, mas extremamente rápidos e que seguem os inimigos

Contudo, os apetrechos do jogador não se ficam por aí e, foi implementado um sistema de anéis e totens que permite acrescentar perks e outras habilidades à luva, aumentando as capacidades de personalização. Haverá ainda uma árvore de habilidades e muitos equipamentos adicionais para desbloquear.

O Immortals of Aveum será lançado para a PlayStation 5, para as consolas Xbox Series X e S e para PC (Steam, Epic Games Store e EA App). A data prevista de lançamento do jogo é o próximo dia 20 de julho.

A Ascendant Studios será ainda, um dos primeiros jogos a usar o Unreal Engine 5.1, aproveitando as mais recentes tecnologias do motor de jogo, incluindo iluminação dinâmica Lumen e aumento de desempenho Nanite (polígono).