Immortals of Aveum e Wild Hearts, novos EA Originals anunciados

Os Ascendant Studios, equipa independente de programadores veteranos de videojogos, fez um anuncio recente no qual revela o seu primeiro projeto, Immortals of Aveum.

Trata-se de uma parceria com a EA de forma a fazer deste titulo um EA Original. Venham saber mais.

Immortals of Aveum

Os Ascendant Studios, sediados em San Rafael na California, são uma pequena equipa de desenvolvimento de videojogos que anunciou recentemente uma parceria com a Electronic Arts para o desenvolvimento do seu primeiro titulo, Immortals of Aveum, no âmbito dos EA Originals.

Convém relembrar que os EA Originals são uma marca Electronic Arts que tem como principal objetivo o de potenciar e incentivar o desenvolvimento e distribuição de jogos diferenciados e inovadores com o selo EA. Segundo a EA, os EA Originals tanto se disponibilizam para incentivar e apoiar pequenos estúdios de desenvolvimento, como outros. O que interesse realmente é a mais-valia e valor acrescentado que os seus jogos tenham.

A equipa é composta por vários elementos que apresentam experiência comprovada no desenvolvimento de videojogos como Dead Space, Call of Duty, Halo ou Bioshock.

Os Ascendant Studios têm em Immortals of Aveum, o objetivo de criar aquilo a que o seu responsável máximo intitula de "shooter mágico" e de, de certa forma, reimaginar os shooters na primeira pessoa.

Imortais de Aveum é, nas palavras dos seus autores, um shooter mágico que terá uma vertente singleplayer, ou seja, apenas um único jogador.

Decorrendo com uma perspectiva na primeira pessoa, Immortals of Aveum irá proporcionar uma experiência diferenciada que tanto terá de visceral como de cinematográfica, no decorrer da sua campanha.

A história do jogo decorre num universo de fantasia original envolto em magia, repleto de conflitos, e à beira do esquecimento.

"Fui o diretor criativo em quatro grandes jogos seguidos, o Original Dead Space e três títulos de Call of Duty, e tive uma oportunidade incrível de começar o meu próprio estúdio e construir uma equipa incrível com a qual tenho a sorte de trabalhar todos os dias", disse Bret Robbins, CEO e Diretor de Jogos da Ascendant Studios. "Fundei a Ascendant Studios para fazer jogos originais e épicos, e aqui estamos nós, quatro anos depois, prestes a terminar o nosso primeiro. O que começou como uma ideia louca e excitante tornou-se num louco e excitante jogo triplo-A. Escolhi a EA como nossa parceira editorial porque sabemos que vão ajudar os Imortais de Aveum a alcançar o máximo de público possível. Estou emocionado por ter a experiência e os recursos da EA a apoiar-nos e mal posso esperar que todos joguem!"

O desenvolvimento de Imortais de Aveum está a ser feito para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, com previsão de lançamento para algures no decorrer do ano de 2023.

Wid Hearts

A EA Originals é, tal como referi mais acima, uma iniciativa através da qual a Electronic Arts potencia e impulsiona o desenvolvimento de jogos novos e que pretendam mostrar algo de realmente novo. Atualmente, estão a ser apoiados com vários projetos inovadores que serão lançados em 2023, incluindo Wild Hearts da Koei Tecmo.

Wild Hearts é um jogo de caça bastante peculiar que foi também ele apresentado nas últimas semanas, pela Koei Tecmo. Encontra-se em desenvolvimento pela Omega Force, a equipa por trás da popular série Warriors, e leva os jogadores numa aventura épica através de um Japão feudal repleto de fantasia.

E será nesse ambiente repleto de misticismo e magia que irã enfrentar feras gigantes infundidas por poderes da natureza, denominadas de Kemono. Para tal terão a ajuda de Karakuri, com mecanismos sofisticados criados a partir de uma tecnologia antiga e perdida.

Wild Hearts ocorre em Azuma, uma paisagem de fantasia inspirada no Japão feudal, que agora é abalroada pelo outrora pacífico Kemono - alterando o seu ambiente à custa da vida dos cidadãos. Kemono vai desde esquilos infundidos com plantas até ao maciço javali de Kingtusk. Depois de uma terrível luta com o caçador de lobos de inverno, os jogadores tornam-se portadores de uma tecnologia que sustenta a vida e são obrigados a restaurar o equilíbrio em toda a região.

Em Wild Hearts, os jogadores viajam por Azuma como um lobo solitário ou caçam com até dois amigos, graças aos recursos cooperativos e de crossplay do jogo em todas as plataformas. Os jogadores podem expandir os seus planos de batalha e participar de missões especiais enquanto caçam em grupo, juntar-se a outros caçadores no mundo ou enfrentar Kemono por conta própria. O jogo contará com vozes em inglês, japonês, francês, italiano, alemão e espanhol.

"A EA Originals é um rótulo para aqueles que se atrevem a explorar", disse Stuart Lang, Vice-Presidente, Global Brand, Electronic Arts. "Estamos entusiasmados por seguir o maravilhoso e criticamente aclamado It Takes Two, da Hazelight Studios, com a mecânica engenhosa, feras gigantes infundidas pela natureza e batalhas épicas de Wild Hearts, a primeira experiência de caça AAA para uma nova geração."

Wild Hearts já tem data de lançamento já marcada, para 17 de fevereiro de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Origin, Steam e Epic Game Store.