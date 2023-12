Sony mostra as vantagens de jogar na PlayStation 5 em comparação com o PC

As várias sondagens que já foram feitas até aqui mostram que, sem sombra de dúvida, o computador ganha contra as consolas quando se trata de jogos. Contudo, recentemente um executivo da Sony mostrou algumas das vantagens de se jogar na PlayStation 5 em comparação com o PC.

As vantagens de jogar na PS5 em comparação com o PC

Grande parte dos jogadores optam por jogarem os jogos no computador por diversas razões, seja por questões de compatibilidade dos títulos, configurações gráficas, melhor desempenho, uma melhor aptidão e capacidade de jogar, entre outros fatores. No entanto, quando falamos das consolas da última geração, há também alguns pontos a favor.

Nesse sentido, de acordo com Hideaki Nishino, vice-presidente sénior da Sony Interactive Entertainment, a recente PlayStation 5 tem algumas vantagens no mundo dos jogos quando a comparamos com o computador. Em termos concretos, o executivo diz que, por exemplo, se os utilizadores quiserem jogar no computador com o mesmo desempenho oferecido pela placa gráfica da PS5, terão então que gastar mais dinheiro a construir os seus próprios computadores. Já quando à consola da Sony, basta retirá-la da caixa e ela rapidamente estará preparada para jogar os jogos mais recentes sem todo este o trabalho e complicações.

As declarações foram reveladas ao canal asiático Nikkei Asia, mas parecem um pouco redutoras e gerais até porque jogar num computador construído com componentes topo de gama não tem comparação com jogar numa consola. Um dos exemplos é a questão do recurso ray tracing que não é muito viável para as consolas, enquanto que para o PC traz vantagens significativas em títulos elaborados, como Cyberpunk 2077 e Alan Wake II.

Portanto, existem vantagens numa plataforma e noutra, mas cabe realmente aos jogadores fazerem as suas contas e saberem qual a máquina que se adequa mais às suas necessidades e, claro, às suas carteiras também.