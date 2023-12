Pornografia de menores: Homem detido em Portugal por fortes indícios

A pornografia de menores constituiu um crime em Portugal e, nos últimos tempos, têm sido vários os casos registados. Recentemente, a Polícia Judiciária (PJ), localizou, identificou e deteve um homem de 43 anos, fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores.

Pornografia de menores: Homem tinha milhares de ficheiros...

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um indivíduo de sexo masculino por fortes indícios pelo crime de pornografia de menores.

A detenção foi o culminar de investigação que decorria há cerca de um ano, tendo resultado da busca domiciliária efetuada, a localização e apreensão, em dispositivos informáticos, computadores, discos externos e telemóvel, de milhares de ficheiros multimédia (imagens e vídeos), retratando atos sexuais e poses sexualizadas, envolvendo crianças menores de 12 anos.

As diligências periciais preliminares, em ambiente digital, permitiram a extração de conteúdos que confirmaram o crime imputado, sendo de imediato detido em flagrante delito, impondo-se prosseguir com as perícias, para cabal conhecimento da dimensão da atividade ilícita do suspeito.

O que diz a lei em Portugal?

Em Portugal faz parte de um crime de pornografia de menores:

1 - Quem:

a) Utilizar menor em espetáculo pornográfico ou o aliciar para esse fim;

b) Utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim;

c) Produzir, distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir, ceder ou disponibilizar a qualquer título ou por qualquer meio, os materiais previstos na alínea anterior;

d) Adquirir, detiver ou alojar materiais previstos na alínea b) com o propósito de os distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder;

É punido com pena de prisão de um a cinco anos.