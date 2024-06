Câmaras com IA para detetar distrações na condução e infrações? Sim, já existem!

A Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais por todo o lado. Em mais uma aplicação, o Reino Unido vai lançar câmaras com a tecnologia para detetar distrações e infrações, na estrada.

O Reino Unido está a reforçar a segurança rodoviária através da implantação de câmaras com IA. O país está a introduzir câmaras alimentadas pela tecnologia para combater a condução distraída e aumentar o cumprimento do uso do cinto de segurança.

Desta forma, o Reino Unido procurará reduzir os acidentes rodoviários e promover o cumprimento das regras de trânsito, especialmente em East Yorkshire e Northern Lincolnshire.

De acordo com a BBC, ontem, foi instalada uma unidade móvel de câmara alimentada por IA, que estará em funcionamento durante uma semana em East Yorkshire e Northern Lincolnshire. Esta tecnologia, emprestada pela National Highways, faz parte dos esforços da Safer Roads Humber para aumentar a segurança rodoviária na região.

Este equipamento de última geração aumenta a nossa capacidade de controlo.

Disse Ian Robertson, da parceria Safer Roads Humber.

Autoridades recorrem à IA para detetarem infratores

Conforme explicado pelo Tech Times, estas câmaras rodoviárias utilizam a IA para analisar os veículos, no sentido de detetarem condutores a utilizar telemóveis e de ocupantes com o cintos de segurança em falta.

Quando é detetada uma potencial infração, a câmara capta uma imagem que é, posteriormente, enviada a um agente para uma verificação secundária. Desta forma, apenas as infrações confirmadas são processadas, mantendo a exatidão e a justiça na aplicação da lei.

Os condutores apanhados a utilizar um telemóvel enquanto conduzem enfrentam sanções significativas, incluindo uma multa de 200 libras e seis pontos na carta de condução. Quem não usar cinto de segurança pode ser multado em 100 libras, sendo o condutor responsável por quaisquer passageiros com menos de 14 anos.

É possível que, em alguns caso, seja oferecido um curso educacional como alternativa à sanção, com o objetivo de educar e melhorar o comportamento do condutor, ao invés de apenas penalizar.