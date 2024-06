Conheça o INSTER, o primeiro modelo 100% elétrico do segmento A da Hyundai

A Hyundai tem por hábito surpreender, respondendo a um largo e variado leque de clientes. Hoje, levantou o véu do seu primeiro modelo 100% elétrico do segmento A. Veja as primeiras imagens do INSTER.

A Hyundai Motor Company apresentou, hoje, as primeiras imagens oficiais do seu novo veículo elétrico subcompacto do segmento A: o INSTER.

De acordo com a empresa, num comunicado, este nome deriva de "íntimo" e "inovador", e reflete a evolução do CASPER, um automóvel com motor a combustão a gasolina exclusivo para a Coreia, lançado em 2021.

O objetivo é que o INSTER estabeleça novos padrões em termos de autonomia, tecnologia e recursos de segurança, redefinindo o que os clientes podem esperar de um automóvel neste segmento, segundo a Hyundai.

Conforme mostrado, brevemente, pela Hyundai, o INSTER chegará com um perfil robusto, mas compacto de SUV, com luzes diurnas de LED exclusivas. A definir o design do novo veículo elétrico subcompacto estão os indicadores de direção e luzes traseiras pautados com gráficos pixelizados.

Apesar de não serem, ainda, conhecidos muitos pormenores, a Hyundai anunciou que a autonomia máxima projetada do INSTER será de 355 km (WLTP) com uma única carga.

O INSTER estrear-se-á, globalmente, no Salão Internacional de Mobilidade de Busan no final deste mês e será comercializado como CASPER Electric na Coreia.