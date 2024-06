Cientistas descobrem água congelada num lugar improvável de Marte

Marte ainda tem muito por desvendar. Uma das mais recentes novidades diz respeito à descoberta de uma faixa brilhante de geada que cobre o topo do gigantesco vulcão de Marte, Olympus Mons. De acordo com uma nova investigação, este dado sugere que o planeta tem um ciclo de água ativo, embora escasso.

As manhãs frias e húmidas de Marte

Uma equipa de cientistas descobriu recentemente água congelada num local improvável de Marte: a 22 km acima da superfície, junto ao pico da maior montanha do nosso Sistema Solar, Olympus Mons (em português, Monte Olimpo, que é um vulcão, embora a sua última erupção tenha ocorrido há 25 milhões de anos).

Durante algumas horas, todas as manhãs, durante as estações marcianas mais frias, enormes manchas de gelo instalam-se nas antigas caldeiras da cordilheira Tharsis de Marte, que inclui Olympus Mons. O estudo recente é a primeira vez que os cientistas observam gelo perto do equador do planeta e pode sugerir novos locais para procurar água e potenciais sinais de vida em Marte.

O cientista planetário da Universidade de Brown, Adomas Valentinas, e os seus colegas publicaram o seu trabalho na revista Nature Geoscience.

Montanhas dos trópicos marciados cobertos com gelo

Os cientistas passaram cinco anos a analisar os dados de um instrumento chamado CaSSIS (Color and Stereo Surface Imaging System) a bordo do Trace Gas Orbiter da Agência Espacial Europeia. Em 2018, os investigadores pensaram ter vislumbrado gelo nas altas caldeiras do Olympus Mons e em alguns dos outros vulcões adormecidos de Tharsis, e mais dados do Orbitador Mars Express confirmaram o que tinham visto.

A equipa passou os cinco anos seguintes a estudar mais de 30.000 imagens da região, captadas a diferentes horas do dia e em diferentes estações do ano, para reunir um registo de como a geada surgiu e desapareceu.

Acontece que durante os meses mais frios de Marte, uma camada super fina de gelo forma-se nos picos das montanhas imponentes e nas suas caldeiras - as crateras desmoronadas formadas por erupções vulcânicas cataclísmicas há milhões de anos. A camada de gelo tem apenas a espessura de um cabelo humano e dura apenas algumas horas antes de se evaporar sob o calor do Sol marciano.

No entanto, cobre uma faixa tão grande do solo que mesmo essa fina e efémera camada de gelo contém cerca de 150.000 toneladas de água, o suficiente para encher 6 piscinas olímpicas. E nos ambientes maioritariamente secos do Marte moderno, isso é muita água.

Pensávamos que era improvável a formação de gelo à volta do equador de Marte, uma vez que a mistura de sol e atmosfera rarefeita mantém as temperaturas durante o dia relativamente altas, tanto à superfície como no topo das montanhas - ao contrário do que vemos na Terra, onde seria de esperar ver picos gelados.

Afirma Valentinas numa declaração recente.

Os cientistas sugerem que há algo na circulação do ar à volta dos cumes das montanhas e através das caldeiras que cria um microclima suficientemente fresco e húmido para permitir a formação de gelo nas manhãs frias.

A construção de simulações em computador da forma como o gelo se forma e evapora pode ajudar os cientistas a compreender o ciclo da água em Marte, tal como ele é, com mais pormenor.