Afinal ainda pode haver apoio à compra de veículos elétricos

O Fundo Ambiental informou que o incentivo à aquisição de veículos de emissões nulas não se encontra previsto no orçamento do Fundo Ambiental para 2024. Ou seja, para 2024 não há apoios para a compra de veículos elétricos. Mas pode haver novidades em breve!

Veículos Elétricos: Governo está a ponderar as prioridades em relação aos apoios a atribuir

Segundo foi revelado recentemente, o Governo estará a preparar um novo apoio à compra de veículos elétricos, de acordo com o Jornal de Notícias. De acordo com o ministério tutelado por Graça Carvalho, “apenas 3,5% das verbas estavam disponíveis” quando o atual Executivo entrou em funções. As outras rubricas do orçamento do Fundo Ambiental “foram avaliadas e alguns protocolos estão já preparados para serem preparados com as entidades”, acrescenta a mesma fonte.

“Quanto ao orçamento remanescente para 2024, o Governo está a ponderar as prioridades em relação aos apoios a atribuir”, disse o gabinete de Graça Carvalho.

De relembrar que em 2023 havia cerca de 10 milhões de euros para o programa, sendo que 5,2 milhões de euros foram diretamente para os 1300 veículos elétricos, à razão de quatro mil euros por viatura Os restantes 4,8 milhões estavam divididos entre ligeiros de mercadorias elétricos, bicicletas elétricas, carregadores para condomínios, entre outras tipologias de apoios.