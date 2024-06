Fortinet apresenta a nova série FortiGate 200G

A Fortinet apresentou a nova série FortiGate 200G para oferecer desempenho de ponta e serviços de segurança alimentados por IA ao Campus Moderno. Conheça as principais características.

A nova série FortiGate 200G trata-se de uma firewall de última geração aumenta a conectividade do campus para Wi-Fi 7 com velocidades Ethernet mais rápidas. Construída sobre o sistema operativo da Fortinet, FortiOS, e no mais recente Fortinet security processing unit (SP5) de quinta geração, a série FortiGate 200G oferece maior capacidade de processamento da firewall, FortiGuard AI-Powered Security Services e portas 5GE para o novo padrão Wireless Wi-Fi 7. Estas características permitem às organizações suportar e proteger eficazmente o crescente volume de tráfego rico em dados e aplicações baseadas na nuvem em ambientes de campus.

Principais características da nova série FortiGate 200G

através dos FortiGuard AI-Powered Security Services que proporcionam proteção alargada contra o evolutivo cenário de ameaças, com serviços como prevenção avançada de malware em linha, filtragem de DNS, prevenção de perda de dados e gestão da superfície de ataque. Portas 5GE que suportam conectividade extremamente rápida e aumentam o desempenho dos pontos de acesso, otimizando a utilização de largura de banda, melhorando a transferência de dados e garantindo alta disponibilidade da rede.

O poder da série FortiGate 200G com o SP5, a quinta geração da unidade de processamento de segurança da Fortinet, e os Serviços de Segurança Impulsionados por IA da FortiGuard, é destacado na tabela de Security Compute Rating abaixo, que compara os principais firewalls do mercado com o desempenho da série FortiGate 200G.