Agora é o Telegram que está a copiar o WhatsApp com uma novidade apresentada

Os serviços de mensagens, como o WhatsApp, Telegram ou o Signal têm aproximado muito as suas funcionalidades. Estas são pedidas pelos utilizadores e muitas vezes consideradas essenciais para poderem usar estes serviços. Claro que já muitas vezes cópias de funcionalidades, como acontece agora com o Telegram e o WhatsApp, com uma novidade que fazia falta.

Todos já se habituaram a usar as mensagens temporárias, quer de voz ou de vídeo. Estas estão no WhatsApp e permitem que os utilizadores tenham a certeza de que tudo o que enviarem só pode ser visto uma vez, sendo depois eliminado e colocado fora do alcance, quer para ser revisto ou enviado para outros utilizadores.

Esta é uma funcionalidade que o WhatsApp tem e que tem muito sucesso entre os utilizadores, sendo por isso desejada em outros serviços. Assim, o Telegram resolveu seguir o mesmo caminho e revelou agora que os utilizadores também já podem enviar mensagens de vídeo e áudio que só podem ser vistas ou ouvidas uma vez.

Esta implementação feita agora no Telegram está muito próxima do que já temos no WhatsApp, ainda que o serviço de Pavel Durov tenha ido mais longe e aprimorado a sua oferta. Assim, podemos aqui gravar as mensagens (voz e vídeo) em várias tomadas e com as interrupções necessárias.

Além disso, há ainda a possibilidade de o remetente ver ou ouvir o que enviou as vezes que entender. Apenas o pode fazer até que o recetor abrir e ver ou ouvir a mensagem, momento em que esta é eliminada permanentemente e acaba por desaparecer de vez.

Outra diferença está na parte gráfica que o Telegram implemento. Esta é muito mais rica e atrativa do que a proposta do WhatsApp, algo que o serviço aposta há já muito tempo. Todas as novidades são acompanhadas de um cuidado estético e gráfico acima do que é normal neste tipo de propostas.

É curioso ver esta novidade ser inspirada claramente no WhatsApp. O Telegram foi pioneiro quando apresentou as mensagens de texto que só podem ser lidas temporariamente, algo que depois todos acabaram por copiar e implementar nos seus serviços de mensagens.