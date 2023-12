De rivais a parceiros! Amazon contrata SpaceX para lançar os satélites do Projeto Kuiper

A Amazon contratou a SpaceX para lançar vários satélites do Projeto Kuiper. O anúncio é particularmente notável porque as empresas são rivais na área da Internet por satélite, embora a primeira tenha provado ter uma vantagem substancial sobre a segunda (e sobre qualquer concorrente em geral).

A SpaceX efetuará três lançamentos para a empresa fundada por Jeff Bezos a partir de meados de 2025. Os satélites do projeto Kuiper chegarão à órbita terrestre baixa graças ao Falcon 9. Estamos a falar de um sistema de lançamento imbatível em termos de relação fiabilidade-preço, que realizou mais de 270 missões bem sucedidas até à data.

Amazon confia no trabalho da SpaceX

A Amazon parecia estar a evitar deliberadamente recorrer à SpaceX para alguns dos lançamentos do Projeto Kuiper. Esta posição rígida, aparentemente motivada pela rivalidade entre as duas empresas, gerou uma reação negativa entre os investidores e os membros do conselho de administração, que salientaram que este não era o caminho certo a seguir.

Em particular, responsabilizaram a empresa pelos atrasos no arranque do projeto Kuiper e, sobretudo, pela contratação de lançamentos mais caros. A realidade é que, no mercado atual dos lançamentos espaciais, a SpaceX não tem rival. A empresa criou um esquema comercial exemplar com os seus foguetões Falcon que ainda não foi igualado.

A Amazon contratou uma série de lançamentos a empresas rivais da SpaceX para começar a desenvolver a constelação do Projeto Kuiper. Um dos veículos de lançamento em questão foi o Vulcan Centaur da United Launch Alliance (ULA), que deveria ter lançado em órbita os dois primeiros satélites do Projeto Kuiper, mas nunca o fez.

Projeto Kuiper da Amazon

A Amazon, que esperava ter o Kuipersat-1 e o Kuipersat-2 em órbita até 2022, conseguiu fazê-lo com o aparelho prestes a ser retirado de serviço, a 6 de outubro, mas este é apenas um pequeno passo, dado que a ULA ainda deve oito lançamentos à Amazon.

No passado, a empresa de Bezos também contratou lançamentos à Blue Origin, bem como à Arianespace. Esta gama de fornecedores não é suficiente, e a Amazon deixa isso claro no comunicado de imprensa. A contratação da SpaceX permitir-lhes-á reduzir o risco de atrasos e avançar a bom ritmo com o lançamento do Projeto Kuiper.

Atualmente, o Projeto Kuiper tem apenas dois protótipos em órbita e espera elevar a sua constelação a cerca de 3.200 satélites. A SpaceX, a empresa de Elon Musk que se apresenta como principal concorrente, tem cerca de 5.500 satélites Starlink em órbita, um esquema comercial desenvolvido e cobertura em mais de 60 países.

