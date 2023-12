Agora que a Cybertruck da Tesla está apresentada, todos os seus detalhes foram revelados. Foi o próprio Elon Musk que a mostrou ao mundo, deixando muita informação por revelar. Um facto curioso foi entretanto conhecido. A autonomia desta pickup está longe de ser atrativo e apenas com um pack baterias adicionais consegue atingir a autonomia prometida.

Tal com é normal na Tesla, a apresentação da Cybertruck foi um verdadeiro espetáculo de variedades. A estrela do evento foi a nova pickup da empresa de Elon Musk, que foi detalhada com um elevado grau pormenor, com as primeiras unidades a serem entregues no final desta apresentação.

Algo curioso, e que foi revelado no evento, foi o preço e as características técnicas desta pickup. Acabou por surpreender muitos, em especial com o que esta carrinha acaba por oferecer. Em especial, e face ao que o próprio Elon Musk tinha prometido, a autonomia ficou longe do esperado.

Optional pack that fits in about 1/3 of the truck bed. Still room for plenty of of cargo.



It’s meant for very long trips or towing heavy things up mountains. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Com quase 550 quilómetros de autonomia na versão de tração integrar, a Cybertruck tem um pequeno truque escondido. A sua autonomia pode ser alargada para uns muito mais confortáveis 710 quilómetros com um simples extra que poderá ser instalado na traseira.

Este é um pack de baterias, que a Tesla designa por "range extender", e que traz estes 160 quilómetros adicionais. Quando questionado sobre este extra. Elon Musk acabou por não revelar tudo, indicando que ocupa 1/3 da mala, mas não apresentado o preço a que este add-on será vendido.

A marca revelou também que é uma bateria do "tamanho de uma caixa de ferramentas" que fica ao lado da cabine. Não se sabe quão pesado será e quão fácil será de colocar ou retirar da Cybertruck. Espera-se a ideia seja colocá-lo na pickup da Tesla apenas quando este for necessário.

Fica assim claro que a Cybertruck está longe de tudo o que Elon Musk prometia ao longo dos anos. Não é compreensível porque apenas recorrendo a este pack baterias adicionais esta pickup da Tesla consegue atingir a autonomia prometida e até esperada.