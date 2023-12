Depois de muitos anos em pausa, a Google parece estar a apostar novamente no Wear OS e no que este consegue dar aos seus smartwatches. Com atualizações constantes, consegue dar aos utilizadores novas funcionalidades. Isso volta a acontecer agora com uma simples atualização do Wear OS e outros smartwatches para os Pixel Watch. Descubra o que está a caminho.

Melhorar ainda mais este sistema da Google

A Google parece ter escolhido o final da semana passada para revelar muitas das suas novidades do final do ano. Foram várias as melhorias que anunciou para muitos dos seus produtos, que assim recebem muitas alterações interessantes e importantes para darem ainda mais aos utilizadores.

Assim, a Google preparou um leque de novidades que irá dar acesso aos utilizadores do Pixel Watch muito em breve. O smartwatch da gigante das pesquisas deverá receber primeiro estas novidades e só depois estas devem ser abertas aos restantes equipamentos de outras marcas com a mais recente versão do Wear OS.

Your favorite Google apps are now better than ever on #WearOS! Here’s what’s new:

- Google Assistant support for your daily routines

- More smart device controls with Google Home

- Easily set your Google Home status to Home or Away



Learn more → https://t.co/CUV2HxXVmY pic.twitter.com/4Tgryl4vmn — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) November 30, 2023

Uma atualização do Wear OS traz novidades

Do que a Google revelou na sua publicação, será possível controlar mais dispositivos domésticos inteligentes e grupos de luz a partir do smartwatch. Haverá mais controlos para dispositivos compatíveis, para os ligar e gerir. Poderá definir o clima instantaneamente, controlando os grupos de luz, o tempo de concentração e mito mais.

Também poderá avisar os dispositivos domésticos inteligentes quando estiver em casa ou fora desta. Desta forma garante que os dispositivos domésticos inteligentes fazem o que precisa, quando precisar. Poderá definir facilmente o estado do Google Home para Casa ou Fora num smartwatch Wear OS.

Smartwatches vão poder controlar em bloco

Por fim, poderá facilitar as tarefas diárias com rotinas de assistente no Wear OS. Poderá iniciar as Rotinas do Assistente diretamente no smartwatch com Wear OS com um comando de voz para fazer mais. Poderá ter rotinhas que num bloco ajudem a navegar até o trabalho, verificar a previsão do tempo e ouvir a agenda do dia, a qualquer hora do dia. Tudo dizendo “Ok Google, vou para o trabalho".

Estas novidades ficam acessíveis em breve e vão chegar de forma automática para a maioria dos smartwatches que estiverem a correr o Wear OS, provavelmente na última versão. Agilizam a utilização destes relógios para dar muito mais do que recorrentemente está acessível no sistema da Google.