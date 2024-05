Samsung prepara novo smartwatch! Será que vem aí o Galaxy Watch7 Ultra?

A aposta da Samsung está sempre recheada de ofertas e de muitas novidades. Sabemos que os novos Galaxy Fold e Flip estão a caminho, mas a marca poderá ter este ano uma surpresa. Ao já esperado Galaxy Watch 7 deverá juntar-se mais uma novidade, o novo Galaxy Watch7 Ultra.

A série Galaxy Watch7 está prestes a estrear-se ao lado dos novos dobráveis da linha ​​​​Galaxy no evento anual Unpacked em julho. Ainda assim, os rumores em torno dos smartwatches este ano são um pouco escassos. É neste clima de pouca informação que surgiu uma surpresa que deixou muitos admirados. Pode chegar uma nova adição à família Galaxy Watch este ano, o Galaxy Watch7 Ultra.

Um conjunto de renderizações de alta qualidade mostram o novo Watch7 Ultra da Samsung de todos os ângulos, revelando alguns potenciais recursos. O dispositivo adota uma mistura de design quadrado e circular, o que significa que o corpo tem um formato quadrado com bordas ovais, enquanto o ecrã e a moldura giratória permanecem circulares.

Além disso, as renderizações mostram um terceiro botão redondo ladeado pelos habituais botões ligar/desligar e voltar. Ainda não sabemos qual é a função deste novo botão. As imagens também revelam uma grade de altifalante maior, novo alinhamento do sensor na parte traseira e integração mais perfeita da pulseira com o corpo do relógio.

No entanto, há elementos que continuam a manter a sua tradição. Temos assim o tamanho do ecrã a permanecer inalterado e a adotar a mesma diagonal de 1,5 polegadas do Watch6 Classic e que também se enquadra no mesmo padrão de 47 mm.

Rumores anteriores apontam para um SoC atualizado, maior duração da bateria e monitorização de açúcar no sangue, mas não existe a certeza dessas mudanças. Há ainda a dúvida se vão ser aplicadas a todos os dispositivos Watch7 ou se vão ser apenas para a variante Ultra.

De qualquer forma, parece que a Samsung prepara-se para desafiar o Watch Ultra 2 da Apple e existe muita curiosidade para ver o que foi preparado. Esta nova proposta irá concorrer diretamente com a aposta da Apple e até com o Huawei Watch Ultimate, no campo das propostas dedicadas aos mais aventureiros que necessitam de um smartwatch verdadeiramente "todo-o-terreno".