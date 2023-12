A Microsoft quer que o Windows 11 seja mais comedido no que toca a consumo de recursos como a energia. Procura que este sistema gaste menos energia e que assim possa dar ainda mais tempo de utilização, quer para trabalho, quer para lazer. Isso vai mudar ainda mais, em breve, com alterações que a Microsoft se prepara para introduzir no Windows 11.

Mudanças importantes da Microsoft na energia

Sendo um dos elementos mais essenciais num PC, a bateria tem de ser poupada ao máximo, para assim dar um tempo de utilização elevado. A Microsoft procura trabalhar nesta área, para o seu sistema operativo dar mais aos utilizadores. É assim que vemos surgir mudanças importantes no Windows 11.

A mais recente promete melhorar a gestão deste elemento e assim garantir uma poupança ainda maior. Esta poderá ser usada nos portáteis, mas parte da novidade é que poderá ser usada também fora deste tipo de computadores. Neste caso a poupança não fica na bateria, mas na conta da eletricidade.

Windows 11 vai conseguir poupar mais bateria

A mais recente build Canary do Windows 11 traz um foco nesta área, que agora tem uma zona dedicada nas definições do sistema da Microsoft. Aqui podem ativar ou desativar este elemento e também definir em que percentagem da bateria este será ativado automaticamente.

Outra novidade nesta área é que os utilizadores podem agora também ativar esta opção de forma muito simples, sem esperar que o Windows 11 o ative de forma automática. Esta nova opção está presente na barra de tarefas, na zona de dedicada à energia. Com um botão, tudo fica simples de usar.

Há ainda muito por revelar nesta novidade

Infelizmente a Microsoft não afirma que poupança pode ser ganha e quanto tempo extra a bateria passará a oferecer. Este seria o elemento mais esperado, para assim poder ser decidido se é um elemento que compensa ser ativado, pesando contra o que o Windows 11 perde em desempenho.

Esta é uma excelente novidade da Microsoft, que assim torna o Windows 11 ainda melhor de usar. Ao conseguir poupar energia na bateria, os utilizadores conseguem usar os seus PCs por mais tempo e de forma mais eficiente. Resta agora aguardar que seja trazido para todos, globalmente.