Apple Watch consegue o melhor 3.º trimestre de vendas de sempre

O Apple Watch registou os melhores números de sempre no terceiro trimestre, com a Huawei a fazer uma grande sombra à Samsung, captando no segmento Android uma grande fatia para si.

Apple Watch reforça a liderança num forte mercado

Os novos dados de informações de mercado apontam que o Apple Watch registou o seu melhor número de vendas de sempre no terceiro trimestre, com um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

O mais recente Apple Watch SE foi considerado como tendo contribuído "significativamente" para esse crescimento.

O maior vencedor foi a Huawei, que este ano emergiu como um player importante no mercado dos smartwatches de luxo, retirando muitas das suas vendas à Samsung.

Os dados forma partilhados pela Counterpoint Research que referem as vendas no mercado de smartwatches premium, que define como relógios capazes de executar aplicações de terceiros. A empresa classifica-os como smartwatches com sistema operativo de alto nível (HLOS).

Conforme os números apresentados, a Apple registou o seu melhor desempenho de sempre no terceiro trimestre, com um aumento de 7% nas vendas relativamente ao ano anterior. Este feito é particularmente digno de nota, dado que o mais recente Apple Watch, um produto chave na sua linha, foi lançado ligeiramente mais tarde do que no ano anterior. As fortes vendas do modelo SE de segunda geração contribuíram significativamente para o crescimento do líder do sector.

No entanto, é necessário referir que o aumento nas vendas conseguido pela gigante de Cupertino foi ligeiramente abaixo do que o mercado conseguiu como um todo, obtendo um crescimento de 9% no mesmo período., segundo referem os dados do Global Smartwatch Model Tracker da Counterpoint Research.

Depois de passar por uma desaceleração no início deste ano, o mercado de smartwatches recuperou o ímpeto no segundo trimestre e continuou a tendência positiva no terceiro trimestre também. Os principais impulsionadores deste crescimento foram o forte desempenho sustentado do mercado indiano liderado pela Fire-Boltt, bem como a tremenda recuperação da Huawei na China.

Huawei fortíssima

A Huawei foi a empresa que mais se destacou, uma vez que, de alguma forma, recuperou das sanções impostas pelos EUA em matéria de chips, que praticamente "eliminaram" a empresa do mercado dos smartphones - e grande parte das suas vendas de smartwatches dependiam de pacotes com os seus telefones.

A Huawei registou um aumento impressionante de 56% em relação ao ano anterior nas vendas globais do trimestre, com os smartwatches HLOS a registarem um aumento notável de 122%. As suas séries Watch 4 e 4 Pro, lançadas no segundo trimestre de 2023, e o Watch GT 4, lançado no terceiro trimestre de 2023, alcançaram uma boa popularidade.

O aumento das expedições da Huawei deveu-se ao regresso dos seus smartphones e ao modelo de vendas agrupadas induzido por vários canais de vendas.

Samsung derrapou, mas ainda está no pódio

Embora o Galaxy Watch 6 Classic da Samsung pareça estar a vender bem, os produtos mais antigos sofreram uma queda significativa na procura. Como tal, a Samsung registou um declínio de 19% nas vendas em relação ao ano anterior. No entanto, os novos produtos lançados em agosto registaram apenas uma queda de 3% em comparação com os anteriores.

Essencialmente, a diminuição das vendas de smartwatches da Samsung neste trimestre parece ser atribuída principalmente a um declínio mais acentuado dos modelos antigos. Entretanto, a proporção do Galaxy Watch 6 Classic aumentou significativamente em comparação com o 5 Pro do ano passado, contribuindo para o aumento do Preço Médio de Venda (ASP) da marca.