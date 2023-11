Com o iPhone 15 no mercado, o interesse nos resultados financeiros da Apple era grande. A gigante de Cupertino teve um abrandamento nos lucros no trimestre passado e a ideia geral era ver se este continuava. A realidade chegou agora e mostra que a receita da Apple volta a cair mesmo com vendas recordes do iPhone e dos serviços.

Receita da Apple volta a cair

Foi há pouco que a Apple voltou a revelar ao mundo os seus resultados fiscais, agora referentes ao 3º trimestre de 2023. Mais uma vez estão em casa valores muito elevados, mas desta vez a Apple não bateu recordes e chegou até a cair nos seus resultados.

Com um resultado misto no global das suas divisões, a Apple apresentou agora uma receita de 89,5 mil milhões de dólares para este trimestre. Este resultado representa o quarto trimestre consecutivo de declínio global nas receitas e uma quebra de 1% face ao período homólogo.

iPhone e serviços garantem resultados

Os grandes trunfos do trimestre estão em 2 áreas distintas. A primeira é o iPhone, que teve as vendas iniciais do novo modelo neste período. As receitas deste produto estabeleceram um novo recorde para um trimestre, com 43,81 mil milhões de dólares.

Outra área em destaque nestes momentos é a dos serviços da Apple. Neste período temos um aumento de 16%, levando o valor das receitas a ascender aos 22,31 mil milhões de dólares. Este valor superou as expetativas que os analistas haviam definido e marca mais um valor recorde.

iPad e Mac tiveram quebras acentuadas

No campo oposto temos alguns produtos da Apple que já foram bem mais lucrativos. Falamos do iPad, que neste trimestre a receita deste equipamento caiu 10%. Da mesma forma, a divisão dos Mac teve o mesmo desempenho. Aqui as quebras foram ainda maiores, atingindo os 34%. A receita de wearables caiu consideravelmente menos e chegou aos 3%.

A Apple espera que muito deste cenário negativo seja alterado no final do ano. Este é um período que é sempre favorável às vendas, com a marca a ter agora alguns produtos novos, alimentados pelo SoC M3. Há ainda que contar com as vendas do iPhone 15, onde a maioria vão constar e assim elevar ainda mais estes resultados financeiros esperados.