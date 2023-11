Não é anormal as marcas crescerem de deixarem para trás versões mais antigas de software. Este é um processo natural e que acontece ao longo dos anos. O caso mais recente vem de dentro da Google e mostra como esta também dá estes passos. Em breve o Chrome também vai abandonar algumas das versões mais antigas do Android.

Há poucos dias vimos o WhatsApp a abandonar as versões mais antigas do Android. Esta decisão é normal e resulta da necessidade de evolução das plataformas e da incapacidade destas oferecerem o que é pretendido pelas novas versões dos sistemas.

Isso acontecerá em breve, mas no grupo de propostas da Google. Também aqui as versões mais antigas do Android vão deixar de ser suportadas, mas desta vez com uma das peças de software mais usados no próprio sistema operativo da gigante das pesquisas.

Falamos do Chrome, que em breve deixará de funcionar no Android 7. Esta versão perderá o suporte e como esperado deixará também de receber novas atualizações e novas versões. De destacar que este passo não impede o Chrome de funcionar e de permitir que seja usado para navegar na Internet.

Será com a versão 120 do Chrome que a mudança acontecerá. Esta apenas estará disponível para o Android 8 e posterior. Ainda não existe uma data concreta para esse momento, mas todos os planos da Google apontam para acontecer já no próximo dia 6 de dezembro, ou seja, o dia em que chegará ao Windows e outros sistemas.

Esta é uma mudança importante e que, na verdade, a Google não a exclusividade. Diversos outros browsers têm o mesmo comportamento e deixam várias versões do Android, garantindo assim que têm acesso às mais recentes APIs e outras funcionalidades deste sistema operativo.

Assim, se tiver um smartphone que ainda use esta versão do Android, deverá procurar outro browser que não o Chrome. O ideal é mesmo conseguir um dispositivo mais recente e com uma versão do sistema da Google mais recente e com mais capacidades e funcionalidades.