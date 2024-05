Mozilla dá o exemplo e as extensões do Firefox no Android não param de crescer

Há muito que se esperava a chegada das extensões aos browser do Android e a Mozilla parece ter dado o exemplo. Isso trouxe com o Firefox uma lista de opções que podem já ser usadas e que mudam completamente este browser. A Mozilla continua a dar e exemplo e para o Firefox as extensões não param de crescer.

Foram anos de espera e de testes até que o Firefox estreou uma novidade importante no Android. Falamos nas extensões, que há já muito tempo que conquistaram as propostas e dão aos utilizadores alguns extras que o próprio browser não oferece de forma direta para os utilizadores.

Essa passagem já aconteceu e o Firefox oferece já aos utilizadores a possibilidade de usarem as extensões. Estas começarem por surgir de forma muito tímida e sempre controlada. A própria Mozilla controlava este processo, para garantir a presença de apenas as melhores propostas para os utilizadores.

Esse número cresceu com o tempo e a Mozilla resolveu agora celebrar o ter atingido uma meta muito relevante. Falamos da possibilidade de serem usadas mais de mil extensões no Firefox, um número certamente muito interessante, tendo em conta que falamos de um browser para smartphones.

As propostas presentes cobrem a maioria das necessidades dos utilizadores, sendo similares ao que temos já no desktop. A lista ultrapassa já as mil propostas e pode ser acedida diretamente nesta página da Mozilla, dedicada às extensões do Firefox para Android.

Curiosamente, a utilização destas mesmas extensões parece estar a ganhar a atenção dos utilizadores nos smartphones e tablets Android. Algumas destas extensões já foram descarregadas e instaladas por mais de um milhão de utilizadores ao longo dos últimos meses.

Ainda que o Chrome seja o browser mais usado no Android, e não só, esta proposta da Google acabou por perder a corrida neste campo. Espera-se que as extensões do Firefox continuem a crescer e a mostrar que até para os browser dos sistemas operativos móveis existem propostas úteis.