Sam Altman fala do GPT-5 e considera que o GPT-4 é “a IA mais estúpida” que já utilizámos

O salto do GPT-4 para o GPT-5 vai ser brutal e Sam Altman não tem dúvidas disso. O CEO da OpenAI falou mais uma vez do seu próximo modelo de inteligência artificial e confirmou que a evolução em relação à versão atual será muito notória.

Durante uma apresentação na Universidade de Stanford, o empresário referiu que estão a trabalhar para melhorar o desempenho e a precisão dos seus modelos de linguagem de grande dimensão (LLM). Isto requer, naturalmente, um grande investimento financeiro.

Embora Altman não tenha especificado quanto custa à OpenAI desenvolver, treinar e manter os seus modelos, deixou claro que, quando o salto tecnológico é suficientemente grande, esses custos são suportados sem queixas.

Como tal, observou que o desempenho do GPT-4 no ChatGPT, que só em 2023 gerou um gasto de mais de 500 milhões de dólares para a startup, será "um pouco embaraçoso na melhor das hipóteses" em comparação com o GPT-5.

Mas Altman não ficou por aí

O GPT-4 é, de longe, o modelo mais estúpido a que qualquer um de vós terá de voltar. É importante lançar cedo e com frequência, e nós acreditamos na implementação iterativa. Se desenvolvermos uma inteligência artificial geral numa cave e o mundo continuar a andar por aí de olhos vendados, não creio que isso faça de nós bons vizinhos.

Afirmou o líder da OpenAI.

Esta não é a primeira vez que Sam Altman fala do salto gigante que o GPT-5 dará quando chegar aos utilizadores. Em março, disse no podcast de Lex Fridman que o GPT-4 e o GPT-4 Turbo "não prestavam". Mas não porque fossem maus, mas porque a evolução para modelos mais potentes e capazes ainda estava longe do seu auge.

Acho que são impressionantes, mas em relação ao ponto em que precisamos de chegar e ao ponto em que penso que vamos chegar... na altura do GPT-3, toda a gente dizia "Isto é fantástico. Isto é uma maravilha da tecnologia", e é. Era. Mas agora temos o GPT-4 e olhamos para o GPT-3 e é inimaginavelmente horrível. Acho que a diferença entre o GPT-5 e o GPT-4 será a mesma que tivemos entre o GPT-4 e o GPT-3.

O conceito repete-se agora. No entanto, Sam Altman deixou claro que a evolução não vai parar com o GPT-5, e que os conceitos que ele agora revela sobre o GPT-4 provavelmente serão reiterados quando o GPT-6 estiver a caminho.

Parece uma resposta evasiva, mas penso que a coisa mais importante sobre o GPT-5, ou o que quer que lhe chamemos, é que será mais inteligente. Penso que um dos factos mais notáveis da história humana é que podemos fazer algo e dizer neste momento, com um elevado grau de certeza científica, que o GPT-5 será muito mais inteligente do que o GPT-4. E o GPT-6 será muito mais inteligente do que o GPT-5, e não estamos nem perto do topo dessa curva.

Disse ele.

Não há dúvida de que o burburinho em torno do GPT-5 está em alta, e as palavras de Sam Altman dão um toque extra de entusiasmo. O empresário manteve-se calado sobre quando é que o novo modelo de IA poderá ser lançado. No entanto, há rumores de que poderá chegar depois de meados deste ano.

Uma empresa que já teve acesso à tecnologia revelou que, de acordo com a OpenAI, esta chegaria ao público assim que o verão começasse. As primeiras impressões da IA têm sido positivas, foi revelado. O CEO de uma das empresas que a testou descreveu-a como "materialmente melhor" do que o GPT-4.

