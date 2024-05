Problemas com VPN no Windows? A culpa é da última atualização da Microsoft

Não e anormal as atualizações do Windows trazerem problemas, fruto do trabalho que a Microsoft faz em muitas áreas. Estas situações acabam por ser resolvidas de forma rápida, trazendo o sistema de volta para os utilizadores. Isso está agora a acontecer, fruto de uma atualização recente, que traz problemas graves para as VPN no Windows.

Há novos problemas com VPN no Windows

A Microsoft revelou que as atualizações de segurança de abril criadas para o Windows podem trazer problemas para qualquer VPN. A empresa revelou que os dispositivos com o Windows podem revelar falhas de ligação às VPN após a instalação da atualização de segurança de abril de 2024 (KB5036893) ou da atualização de visualização não relacionada à segurança de abril de 2024.

Ao mesmo tempo, a Microsoft revelou também que trabalha numa correção. Este problema foi revelado e afeta o Windows 11, Windows 10 e o Windows Server 2008 e posterior. Os relatos no Reddit são contraditórios, com alguns utilizadores a revelarem que as suas VPN ainda funcionam após a instalação da atualização e outros alegam que as suas ligações estão interrompidas.

Não há ainda uma solução declarada e resta apenas esperar que a Microsoft lance uma atualização com a correção. No entanto, este problema pode ser contornado com a remoção desta atualização de segurança do do Windows. Não é a situação ideal, mas pode trazer de volta o acesso às VPN.

A culpa é da última atualização da Microsoft

Pelo menos um utilizador do Reddit reportou que conseguiu contornar o problema de uma forma básica, mas ainda assim eficaz. O que este fez foi remover e voltar a instalar a app associada à sua VPN, conseguindo assim garantir que esta voltasse a funcionar como o pretendido.

Não se sabe quanto tempo a Microsoft irá demorar até ter uma solução para este problema e se esta será suficiente para tratar da situação. Já no passado a Microsoft tentou resolver um problema de uma atualização no Windows e acabou por trazer novas falhas para o seu sistema.

Apesar de poder ser um problema menor, a verdade é que há ainda muitos utilizadores em teletrabalho e que dependem da sua VPN para poder trabalhar. Com esta falha esta situação fica comprometida e pode ser um problema complicado para os utilizadores.