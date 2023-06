Dica: Há um truque escondido para reiniciar o Windows se este bloquear

A Microsoft tem mostrado ao longo dos anos que esconde no Windows algumas pérolas para ajudar os utilizadores. Estas garantem um apoio essencial em momentos complicados, desde que sejam conhecidas. Uma nova foi (re)descoberta e ajuda a reiniciar o Windows se este bloquear. Descubra qual é e o como a usar.

Todas conhecem as formas mais básicas para reiniciar o Windows em caso de problemas. A combinação Ctrl + Alt + Del abre a porta a uma lista de opções e para a possibilidade de recuperar o sistema da Microsoft, sem ter de o desligar e iniciar novamente.

Claro que há forma mais simples, dependendo do que o Windows estiver a conseguir entregar aos utilizadores. O próprio Menu Iniciar tem estas capacidades, bastando ao utilizador seguir os caminhos normais para reiniciar o seu PC com o Windows.

No entanto, e para os momentos mais complicados, há uma solução que poucos conhecem. Falamos do Reinício de emergência. Este está em todas as versões mais recentes do Windows e pronta para a ajudar os utilizadores em momentos em que o PC não responde.

Para aceder a esta área, devem seguir o normal caminho do atalho Ctrl + Alt + Del. Dentro desta área, vão ter do lado direito 3 opções, uma delas associada ao reiniciar. Devem carregar na tecla Ctrl antes de clicar para abrir o menu presente.

A diferença é que na verdade o menu não será aberto, mas sim uma nova área, com a mensagem de Reinício de emergência. Ao carregarem em Ok o PC irá reiniciar de imediato, sendo perdido todos os ficheiros que estiverem por guardar.

Ainda que seja muito similar ao carregar no botão de energia para forçar o reinício, este é feito de forma mais ajustada ao Windows. Tal como a mensagem irá indicar, este é uma forma de último recurso e que apenas deverá ser usada em situações em que o Windows esteja mesmo sem conseguir reagir.