Fase crítica: Oxigénio do Titan pode esgotar-se esta manhã

As operações de busca e salvamento "lutam" contra o tempo, isto porque, segundo especialistas, o oxigénio dentro do submersível Titan pode esgotar-se dentro de horas. De acordo com as informações que têm vindo a ser públicas, um novo aparelho vai juntar-se à operação de busca do pequeno submarino.

Quando o Titan desapareceu tinha 96 horas de oxigénio a bordo

O Almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA revelou recentemente que quando o Titan desapareceu tinha 96 horas de oxigénio a bordo. Contas feitas, tendo em consideração que há 5 tripulantes a bordo, o oxigénio deverá esgotar-se por volta do meio-dia de hoje, mais concretamente às 12h08 (hora de Portugal Continental).

John Mauger afirmou também que as contas podem não ser corretas, isto porque não se sabe quanto é o "consumo de oxigénio de cada um dos ocupante do submersível".

Para auxiliar nas operações de busca e salvamento do Titan, deve chegar hoje um ROV que saiu do Canadá na passada terça-feira. Ainda há esperança para que os tripulantes sejam resgatados com vida, até porque foram captados sons por sondas (apesar de não se saber qual a proveniência dos sons).

Segundo o capitão Frederick Wals, da Guarda Costeira dos EUA

Sinceramente, não sabemos o que é o som que ouvimos, pode não ser nada. Estão a ser estudados, só temos de ter esperança. Estamos a procurar no local onde ouvimos esse som. Os sons parecem ser de batidas, mas há muitas coisas que podem fazer esses sons. As pessoas que estão a ouvir estes registos são treinadas para isto, nada lhes falhará neste meio ambiente

Para o comandante Baptista Pereira, que falou à CNN Portugal, ainda existem esperanças de encontrar aquelas pessoas com vida.

O submarino Titan, da empresa OceanGate Expeditions, está desaparecido desde segunda-feira. De acordo com um relatório, o submersível teria problemas de segurança e não estaria em condições de chegar ao Titanic.