A empresa responsável pelo submarino perdido no Atlântico Norte, OceanGate, despediu um empregado por ter criticado a segurança. David Lochridge foi demitido depois de ter apresentado um relatório polémico. Agora, apesar de não se saber o estado dos 5 tripulantes a bordo, há muitas perguntas por responder. Antes de todas, será que continuam vivos?

Provavelmente já ouviu falar do caso do submarino turístico OceanGate e de como desapareceu no passado domingo com 5 pessoas a bordo. A situação é complicada, pois estima-se que os passageiros têm apenas 96 horas de oxigénio, pelo que, se tivermos isto em conta, hoje seria o último dia (o mais tardar amanhã de manhã) para os encontrar e salvar.

No meio deste desastre, surge agora um relatório que revela como a empresa OceanGate despediu um funcionário quando este expressou preocupações sobre a segurança do submarino.

Os dias passam e a procura pelo submarino Titan continua. Este pequeno submarino foi incumbido de efetuar viagens turísticas dispendiosas, como a que tentou fazer para se aproximar dos destroços afundados do Titanic. Situado a quase 4.000 metros de profundidade e a centenas de quilómetros de distância, esta última viagem turística poderá terminar em desgraça.

Empresa do submarino despediu funcionário que apontou falta de segurança

Este submarino desapareceu no passado domingo no Atlântico Norte e, se a OceanGate já estava em apuros por causa do sucedido, o ressurgimento de um antigo processo judicial causa mais problemas. Aqui temos de mencionar David Lochridge, o antigo diretor de operações marítimas da empresa. Foi despedido em janeiro de 2018, depois de ter apresentado um relatório à direção da empresa em que se referia aos numerosos problemas de segurança.

A OceanGate não reagiu bem a esta situação e, de facto, Lochridge foi despedido e processado pela empresa, por fuga de informação empresarial sobre o submarino turístico. Lochridge contra-atacou com uma ação judicial, alegando despedimento sem justa causa, mas antes por ser um delator.

Lochridge acusou os gestores de topo de ignorarem os seus constantes avisos sobre os problemas de conceção do submarino Titan. Este foi o mesmo funcionário que, há cinco anos, alertou que o submarino representaria um risco para a segurança dos seus passageiros, e o seu recente desaparecimento poderá corroborar essa alegação.

Submarino não estaria em condições de chegar ao Titanic

O funcionário detalhou que um dos problemas do submarino turístico do Titanic era o seu casco, que era feito de fibra de carbono. O problema é que, embora fosse mais forte e mais leve do que o aço, também era propenso a rachar sob tensão. É aqui que Lochridge pensa que o submarino estaria em perigo se decidisse mergulhar nas profundezas do oceano.

O antigo diretor de operações marítimas tentou tudo o que pôde para que a empresa efetuasse testes de segurança antes de avançar com o negócio, mas a empresa ignorou-o.

Outra questão de segurança em que o trabalhador despedido reparou foi o facto de este submarino Titanic ter uma janela frontal, sobre a qual quis saber mais, mas a empresa recusou-se a dar-lhe qualquer informação. Mais tarde, conseguiu entrar numa reunião onde ficou a saber todos os pormenores. Foi aí que surgiu a preocupação.

Acontece que o navio foi construído para uma pressão de profundidade certificada de 1300 metros, enquanto os destroços do Titanic estão a 3800 metros de profundidade. A OceanGate recusou-se a pagar-lhes para construírem um visor para suportar 4.000 metros, por isso parece que não há muita esperança para os marinheiros.

A bordo deste submarino estão:

Stockton Rush, diretor executivo da OceanGate

Paul-Henry Nargeolet, antigo oficial da marinha francesa

Hamish Harding, multimilionário britânico

Shahzada Dawood e o seu filho Suleman

As buscas foram intensificadas pelas equipas de resgate depois de serem captados ruídos que podem ser do submarino desaparecido.