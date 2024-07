Xiaomi SU7: carros em segunda mão estão a ser vendidos por um preço superior ao original

O primeiro carro elétrico da Xiaomi chegou com força, despertando verdadeira curiosidade nos consumidores. Agora, largas semanas após a chegada ao mercado, as unidades do SU7 em segunda mão estão a ser vendidas por um preço superior ao original.

O SU7 marcou a estreia da Xiaomi no mercado automóvel e, por esse motivo, a euforia à sua volta foi grande. Aliás, ainda é. Conforme contado pelo CarsNewsChina, Li Dazhui optou por vender o seu Xiaomi SU7 Max Founders Edition, depois de um amigo lhe dizer que o carro elétrico estava atualmente a ser vendido em segunda mão por um preço superior ao que ele tinha dado pelo modelo novo.

Este fenómeno estará relacionado com a escassez, considerando que o modelo da Xiaomi já não está disponível.

Num vídeo publicado a 23 de julho, Li Dazhui mostra o processo de venda do seu Max Founders Edition. O dono do carro elétrico conduziu-o cerca de três meses e, nesse período, percorreu pouco mais de 3600 km. Durante esse tempo, bateram-lhe no carro uma vez, tendo o SU7 sofrido alguns danos.

No mesmo vídeo, mostra uma captura de ecrã de uma aplicação que apresenta os preços de vários Xiaomi SU7 em segunda mão. Estes incluem 343.000 yuan (cerca de 43.000 euros) para um SU7 Max com 600 quilómetros e 335.000 yuan (cerca de 42.000 euros) para um com 1900 km. Todos estes parecem ser Founders Edition. O SU7 Max tem um preço de 299.900 yuan (cerca de 38.000 euros), segundo o órgão de comunicação.

Pelos danos do seu carro, Li Dazhui aceitou vender o seu Xiaomi SU7 Max Founders Edition por 280.000 yuan (cerca de 35.000 euros) a um stand de automóveis em segunda mão, em Pequim, na China. Na perspetiva de Li, o valor é muito elevado, sendo possível vendê-lo, após quatro meses, pelo mesmo valor que custava novo.