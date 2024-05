Strava vai adicionar IA, modo escuro e mapas de calor noturnos

O Strava é dos melhores softwares para monitorizar a atividade de quem gosta de correr, andar de bicicleta, caminhar... entre outras. A sua qualidade já deu origem a várias publicações pelo excelente serviço prestado. Agora, com a inteligência artificial a ser o motor de inovação, a plataforma vai oferecer grandes novidades IA e novos mapas de calor noturnos.

Novidades no treino e nas funcionalidades de visualização

A nova direção do Strava está a empenhar-se no desenvolvimento acelerado de produtos com uma série de novas funcionalidades que vão chegar à aplicação de fitness ainda este ano.

Segundo o que foi dado a conhecer, o Strava vai ser melhorado com o muito solicitado modo escuro, um plano de subscrição familiar, mapas de calor noturnos e, claro, IA.

O conceito de modo escuro já existe há muito tempo, mas tem sido uma fonte recorrente de consternação para os utilizadores do Strava nos fóruns do Reddit.

Para essas pessoas, a boa notícia é que o modo escuro chegará no final deste verão e os utilizadores podem escolher entre manter permanentemente a aplicação em modo escuro ou corresponder às definições do telemóvel do utilizador.

Mais boas notícias: estará disponível tanto para assinantes como para utilizadores gratuitos.

Strava com Inteligência Artificial e "anti-batoteiros"

Quanto às funcionalidades com IA, existem bastantes. A mais importante é a Athlete Intelligence Beta, que cria resumos digeríveis dos seus dados de treino.

De acordo com a nova direção, esta tecnologia utiliza modelos de linguagem de grande dimensão para interpretar os seus dados e “dá-lhos em inglês simples”. Ou seja, dará aos utilizadores informações sobre o seu desempenho num determinado exercício, analisando o significado das estatísticas individuais em relação aos objetivos gerais e fornecendo algumas sugestões sobre como melhorar.

Também terá em consideração se o utilizador está a tentar preparar-se para uma corrida ou a recuperar de uma lesão.

O Strava também está a adicionar algo chamado AI-enabled Leaderboard Integrity. Em poucas palavras, esta funcionalidade elimina os batoteiros utilizando a aprendizagem automática para assinalar atividades “irregulares, improváveis ou impossíveis” registadas na plataforma.

Por exemplo, pode alertá-lo para o facto de um passeio de bicicleta elétrica incrivelmente rápido ter sido incorretamente classificado como um passeio de bicicleta normal e incentivá-lo a corrigi-lo.

Outro ponto interessante é tornar o Strava mais apelativo para as mulheres. Nesse sentido, a aplicação está a adicionar mapas de calor noturnos. (Os mapas de calor mostram os percursos populares entre os utilizadores de uma aplicação de fitness.) O filtro permite que os atletas vejam quais as estradas, trilhos e caminhos mais frequentados entre as horas do pôr do sol e do nascer do sol.

Não é uma solução perfeita, uma vez que muitas atletas do sexo feminino optam frequentemente por evitar correr ou andar de bicicleta à noite por motivos de segurança. Isto apenas nos diz se um percurso é popular, mas não diz, por exemplo, se um percurso é ou não bem iluminado ou se está numa zona muito povoada.

No entanto, a mudança destina-se a ajudar os atletas que optam por participar em atividades noturnas a estarem mais informados.

Por último, o Strava também está a adicionar um plano de subscrição familiar para que as funcionalidades premium possam ser mais acessíveis. É possível adicionar até três pessoas a um plano e não há restrições quanto a quem pode ser adicionado.

A empresa refere que trabalha atualmente nos preços, e que o plano será lançado em alguns mercados de teste este verão, com um lançamento global previsto para o final do ano.