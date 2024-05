O Google Maps está mais simples de usar! Descubra como a Google o conseguiu

Ao mesmo tempo que tenta rechear o Google Maps de novidades, a gigante das pesquisas quer também torná-lo mais simples de usar. Este é um processo que tem decorrido de forma constante e que agora tem mais um passo dado. O Google Maps volta a estar mais simples de usar e como foi feito é muito simples. Descubra como.

Google Maps está mais simples de usar!

Nos últimos meses, a Google tem procurado tornar a interface das suas apps dedicadas ao serviço de mapas mais simples. O Google Maps tem por isso sido remodelado e algumas mudanças de peso foram adicionadas, para que assim se torne mais simples e mais intuitivo de usar.

Uma dessas novas mudanças foi mostrada na I/O deste ano, numa sessão dedicada ao Material You. Nesta apresentação foi revelada a nova interface do Google Maps, em especial da zona inferior, na barra de navegação que ali está presente e acessível. Do que foi mostrado, esta dever+a ficar mais simples e com menos separadores disponíveis.

A ideia da gigante das pesquisas para conseguir tornar mais simples esta interface passa por remover alguns separadores. Estes passam de 5 alojados na barra inferior para 3, sendo que alguns são unidos e passam a ter toda a informação concentrada num único local.

Mudar interface e aliviar barra inferior

A boa notícia é que esta novidade não demorará a chegar aos utilizadores do Google Maps. Há já relatos de que esta novidade está já a ser disponibilizada para um conjunto de utilizadores e deverá ser alargada a mais. A Google garante assim que todos têm a novidade poucos dias após ser apresentada.

Não se sabe como esta nova interface pode ser ativada, muito reportam que está presente na mais recente versão do Google Maps, a versão 11.127.x. Provavelmente requer ainda que seja ativada do lado do serviço, para assim ser uma disponibilização controlada e gradual.

Esta é uma mudança interessante que torna o Google Maps mais simples de usar e com uma interface mais interessante. Esta zona inferior estava demasiado preenchida e agora está mais organizada e, no limite, mais fluída.