Já usa o novo Winamp? Em breve o código-fonte desta app será acessível a todos

Quem nada pela Internet e associado à tecnologia há mais anos conhece certamente o Winamp. Este foi o leitor de música mais conhecido quando tudo começou ser transformado em digital e a estar acessível nos computadores. Este leitor de MP3 está a ser recuperado e a renascer e tem uma novidade. Em breve, o código-fonte do Winamp vai ser público e acessível a todos.

Um leitor de música único e intemporal

Lançado há duas décadas pela Nullsoft, o Winamp foi um dos leitores de música mais conhecidos. Foi co-desenvolvido por Justin Frankel e Dmitry Boldyrev e era famoso pelo seu design simplista, grande personalização e um lote alargado de plug-ins para expandir funcionalidade e capacidades.

Com uma história bem conhecida, a Nullsoft acabou por ser vendida à AOL em 1999 e foi depois adquirida pela Radionomy (agora Grupo LLama) em 2014. Na altura, surgiram rumores de que a Microsoft também estava em negociações com a AOL para a compra do Winamp e do Shoutcast.

Esta é uma decisão que irá encantar milhões de utilizadores em todo o mundo. O nosso foco estará em novos leitores móveis e outras plataformas. Lançaremos um novo leitor móvel no início de julho. Ainda assim, não queremos esquecer as dezenas de milhões de utilizadores que usam o software no Windows e que beneficiarão da experiência e criatividade de milhares de programadores. O Winamp continuará a ser o proprietário do software e decidirá sobre as inovações introduzidas na versão oficial.

Código-fonte aberto aos programadores

Este leitor renasce e já tem algumas provas dadas. Inicialmente com versões para Windows e Mac, tem agora também propostas para o Android e iOS. Com trabalhos a decorrer, para se renovar, surge agora uma excelente notícia. O código-fonte do Winamp vai ser aberto a todos, para poderem contribuir para os seus desenvolvimentos.

Do que foi explicado numa publicação no blog do Winamp a abertura do código a todos é um convite para a colaboração de programadores. Estes estão espalhados por diferentes partes do planeta e que podem contribuir com a sua paixão, experiência e ideias para “ajudar este software icónico a evoluir”.

Winamp para Windows pode ser melhorado

Foi ainda explicado que o controlo do código e a escolha das melhorias a serem usadas será sempre feito pelas equipas que mantêm o Winamp. Ao abrir esta parte importante desta app única, será possível que todos possam contribuir de forma única para a melhorar e, ao mesmo tempo, tornar mais segura e robusta.

Este leitor de música permite que os utilizadores contribuam diretamente para melhorar o produto, e os programadores interessados ​​​​podem inscrever-se nesta iniciativa no site do Winamp. Importa destacar que este anúncio não se aplica às versões desta do Winamp para outras plataformas, como Android e iOS.