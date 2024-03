Se tem um destes smartphones Xiaomi, vai mesmo receber o Android 15

A política de atualização da Xiaomi para os seus smartphones Android tem melhorado ao longo dos anos. A cada novo modelo a marca garante mais tempo de novas versões do Android, como esperado. Agora, e com base em informações da marca, ficou claro quais os smartphones que vão receber o Android 15, a próxima versão da Google.

Ainda faltam muitos meses para a chegada do Android 15, embora já se conheçam os primeiros detalhes graças às versões beta do sistema operativo da Google. A Xiaomi já se comprometeu com esta atualização em vários smartphones, incluindo numa lista oficial vários dos dispositivos Xiaomi, Redmi e POCO,

Ao mesmo tempo, a atualização para o novo HyperOS baseado no Android 14 já está a acontecer a um ritmo elevado. Nete cenário, a Xiaomi já nos deu uma primeira lista dos dispositivos que receberão a próxima grande atualização do seu sistema operativo. Esta é composta por 22 smartphones, mas crescerá nos próximos meses.

A Xiaomi confirmou um total de 22 dispositivos que vão receber o Android 15 num site oficial de suporte da marca. Esses são os primeiros modelos a serem confirmados, mas não serão certamente os únicos. São modelos que chegaram entre os anos de 2023, 2022 e até 2021, além dos mais recentes equipamentos.

Claro que ainda falta muito tempo para que estes dispositivos sejam atualizados para o Android 15. Em primeiro lugar, esperamos que a nova versão do sistema operativo da Google chegue em outubro. Assim sendo, as primeiras atualizações para Xiaomi, Redmi e POCO na China começariam a chegar no final deste ano.

A lista dos modelos que vão receber o Android 15 da Xiaomi está apresentada abaixo:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12 Pró

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi 13C

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO M6 Pro 5G

Esta lista mostra os primeiros modelos que vão receber a versão do Android que está agora a ser preparada. A Google lançará o Android 15 no final do verão, sendo esperado que a Xiaomi depois traga para a Europa a nova versão do seu sistema, baseado nas novidades preparadas.