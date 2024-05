Android 15 está aberto a mais smartphones! Saiba que modelos podem testar esta versão

Tal como acontece todos os anos, a nova versão do Android chegou na I/O, a conferência da Google. Desta vez foi o Android 15, já em testes nos Pixel e que hoje teve outra novidade. Esta versão foi aberta a mais smartphones e pode ser já testado por muitos mais utilizadores.

O Android 15 chegou a mais smartphones

A Google revelou hoje as grandes novidades que preparou para o Android 15. Esta versão vai focar-se em melhorar vários pontos das versões anteriores e criar um ambiente ainda mais seguro para os utilizadores.

Com parte do processo de testes e de avaliação das novidades, a Google foca-se primeiro nos seus smartphones, para assim ter um controlo maior. Estes são abertos aos utilizadores dos Pixel, mas as primeiras versões não são recomendadas a todos.

Google e os parceiros explicam tudo

Como parte do anúncio desta nova versão, a Google revelou novamente quais os fabricantes que entram agora nos testes públicos. As marcas foram conhecidas e incluem:

Honor - HONOR Magic 6 Pro / HONOR Magic V2,

- HONOR Magic 6 Pro / HONOR Magic V2, iQOO - iQOO 12,

- iQOO 12, Lenovo

Nothing - Phone (2a),

- Phone (2a), OnePlus -OnePlus 12/OnePlus Open,

-OnePlus 12/OnePlus Open, OPPO ,

, Realme - realme 12 Pro+ 5G,

- realme 12 Pro+ 5G, Sharp - AQUOS sense8,

- AQUOS sense8, Tecno - CAMON 30 Pro 5G,

- CAMON 30 Pro 5G, vivo - X100,

- X100, Xiaomi - Xiaomi 14 / Xiaomi 13T Pro / Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Claro que nem todos os modelos destas marcas são suportados por agora, mas a Google e estes seus parceiros têm informações detalhadas. Aqui podem saber quais os modelos suportados por cada marca e como podem fazer a atualização para esta nova versão do seu sistema operativo.

Uma versão ainda mais perto da final

Importa recordar que esta versão não é ainda a final e serve para desenvolvimentos e deteção de problemas. Ainda assim, já pode ser usada no dia a dia sem que apresente problemas que limitem a utilização do smartphone.

O ritmo de desenvolvimentos da Google para o Android 15 vai agora acelerar, rumo à versão final, que deve ser revelada no final do verão. As novidades são muitas e importantes, fazendo desta versão mais uma excelente proposta para os smartphones deste ecossistema.