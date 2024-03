Muito cuidado com a burla do estacionamento

O esquema fraudulento do estacionamento não é novo, mas voltou em força, levando mesmo a Polícia a lançar um alerta. Afinal, como funciona esta burla e que cuidados devemos ter?

Multas de estacionamento fraudulentas: não pague nada!

Quando alguém comete uma infração rodoviária, tal como um estacionamento em zona proibida, está sujeito a uma multa. Caso o condutor não se encontre no veículo, as autoridades deixam um talão com informação. Mas e se esse talão for falso?

Revela a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia que ...

Fomos alertados por um cidadão que ao ver a suposta multa indignou-se por considerar que não estava em infração e nos ligou antes de pagar. Se pagasse, o dinheiro iria para parte incerta e ele teria sido burlado.

Do que se sabe, foram já colocadas patrulhas no terreno a verificar se existem “multas fraudulentas”. Foi também lançado um alerta para que "as pessoas tenham cuidado com estes papéis, desconfiem, denunciem e, principalmente, não paguem nada".

Do que se sabe, na suposta multa de estacionamento aparece uma referência multibanco e é oferecido 50% de desconto se o suposto valor da infração for pago em 24 horas. Já no passado tal esquema andou a circular em Portugal - ver aqui.

Em comunicado, a Câmara de Gaia apelou “a todos os cidadãos que estejam sempre atentos a este tipo de fraude” e que “não façam qualquer pagamento sem confirmar a legitimidade do documento”, denunciando estas situações às autoridades.