PSP alerta para falso talão de multa com descontos! Tenham atenção…

Já viu algum talão de multa da PSP com referência multibanco? Quando alguém comete uma infração rodoviária, como é o caso de um estacionamento em zona proibida, está sujeito a uma multa. Caso o condutor não se encontre no veículo, as autoridades deixam um talão com informação.

No entanto, a própria PSP foi recentemente alertada para um talão falso relativo a uma multa. Tenha atenção.

PSP recebeu denúncia de um talão falso

A PSP de Braga recebeu recentemente um denúncia de um cidadão que encontrou uma multa falsa na viatura. O Comando Distrital de Braga da PSP explica, em comunicado, que "recebeu uma denúncia, por parte de um cidadão, que encontrou na sua viatura, um talão de uma contravenção de trânsito com o logótipo da PSP".

"O conteúdo do texto, o modelo e a consideração de que o pagamento no imediato poderá permitir um desconto de 50%, são totalmente irregulares, evidenciando isso sim uma tentativa de burla. Pelo que, não devem considerar este tipo de talões", explica a autoridade em comunicado.

Com o logótipo da PSP, o talão indica um alegado estacionamento irregular numa rua da cidade de Braga e “aplica” uma coima de 120 euros, oferecendo um desconto de 50% caso o pagamento seja efetuado nas 24 horas seguintes.

A PSP de Braga sublinha e alerta que este tipo de talões com referência Multibanco não deve ser considerado.