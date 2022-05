Elon Musk diz que armazenamento de hidrogénio é inútil. Concorda?

Muito se tem falado do hidrogénio e do hidrogénio verde como alternativas viáveis aos combustíveis fósseis. Naquela que foi uma cimeira de declarações um tanto polémicas, Elon Musk disse que a tecnologia de armazenamento de energia de hidrogénio é inútil.

Esta não é a primeira vez que o CEO da Tesla se mostra cético relativamente ao hidrogénio.

A cimeira do Financial Times, “Future of the Car”, que aconteceu entre os dias 9 e 12 de maio, foi uma porta a várias declarações que temos vindo a conhecer. Elon Musk não podia faltar e também ele partilhou opiniões que poderão não ser unânime.

Não consigo realmente enfatizar isto o suficiente - o número de vezes que me perguntaram sobre o hidrogénio, pode ser... é bem mais de 100, talvez 200 vezes.

Disse Elon Musk aquando da sua intervenção.

Na opinião do CEO da Tesla, o armazenamento de energia de hidrogénio é inútil. Segundo a CNBC, Elon Musk explicou que é contra o armazenamento de hidrogénio, uma vez que para a sua utilização são necessários tanques maiores. Isto, porque os depósitos necessários para armazenar o elemento têm de ser maiores do que aqueles que são precisos para armazenar energia elétrica, por exemplo.

Apesar de controverso, esta não é a primeira vez que Elon Musk se mostra cético relativamente ao hidrogénio. Aliás, em 2020, referiu que as células de combustível são como “vendas tontas” e que os hidrocarbonetos e a eletrólise não são naturais. Na sua opinião, quando quebram hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis continuam a ser uma questão, e a eletrólise também não é tão eficiente como se alega.

Se por um lado Elon Musk se mostra contra o hidrogénio, por outro, as agências de energia estão bastante otimistas relativamente a ele. A International Energy Agency., por exemplo, afirma que aquele é bastante versátil, servindo para dar resposta a vários setores, como o dos transporte e da indústria, pela sua vasta gama de aplicações.

