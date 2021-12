Hidrogénio verde será mais barato do que o gasóleo até 2023

Embora muitos apontem a adoção de elétricos como uma das soluções para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, muitos outros acreditam que o hidrogénio verde é que permitirá atingir os objetivos relativamente às alterações climáticas.

Até 2023, o hidrogénio verde será mais barato do que o gasóleo.

Para muitos, o hidrogénio verde é o caminho a seguir para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes, especialmente dos pesados. Contudo, este componente, que é obtido através de energias renováveis, é caro e não é muito eficiente.

De acordo com a empresa Ohmium, assim que as fábricas que se dediquem ao hidrogénio verde arranquem, o preço associado à sua produção será mais baixo do que o valor do gasóleo, até 2023. Ou seja, com o aumento da produção, o hidrogénio poderá ser uma solução viável.

Hidrogénio verde será mais barato do que o gasóleo

A empresa, que está a construir uma estrutura na Índia equipada com um eletrolisador de 2 GW, está muito otimista quanto aos futuros custos associados ao hidrogénio verde. Aliás, em 2023, acredita que o valor será de cerca de 2 ou 2,5 dólares por quilo, a concorrer com os atuais 10 dólares. De acordo com a empresa, este preço inclui a produção, compressão e o transporte, bem como a margem para o vendedor.

Apesar de considerar o custo competitivo com os combustíveis fósseis, a empresa entende que não está, ainda, no nível dos sistemas a bateria. Portanto, a Ohmium acredita que em dois anos, em 2025, o custo do hidrogénio verde descerá para um dólar por quilo. Nessa altura, este será um ponto de viragem na história do componente e potencializará a sua expansão.

Para isso, é necessário aumentar a capacidade de produção, através do investimento em eletrolisadores, bem como aumentar a capacidade elétrica, por forma a satisfazer a procura energética do futuro. Além disso, considere-se que o hidrogénio verde está (quase) no ponto de partida em termos de produção e de rede de distribuição. Uma vez que estes elementos implicam elevados custos, levará alguns anos até estar razoavelmente operacional.

