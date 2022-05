Company of Heroes 3 prepara-se para a grande ofensiva

Quando foi lançado, Company of Heroes foi uma surpresa extremamente agradável, sendo claramente muito bem recebido por jogadores de todo o Mundo, como um dos melhores jogos de estratégia de guerra em tempo real.

Agora passados mais de 15 anos sobre o lançamento do original, a terceira investida de Company of Heroes prepara-se para iniciar.

Company of Heroes foi, quando saiu para o mercado, um dos melhores jogos de estratégia em tempo real com o tema da 2ª Grande Guerra Mundial, apresentando uma forte componente tática e acompanhado por um detalhe visual extraordinariamente fidedigno em relação à época.

Utilizando o motor Essence Engine da Relic e tendo como base o sistema de física Havok Physics, o jogo conseguia apresentar um cenário de guerra altamente credível, onde os objetos e veículos sofria danos efeitos extraordinariamente credíveis, em relação ao que se passada no écran. Praticamente tudo o que se via no écran poderia sofrer danos e ser destruído.

Agora, passados mais de 15 anos, prepara-se para chegar Company of Heroes 3 que, segundo a Relic Entertainment, será um jogo ainda mais realista e mais intenso do que os títulos anteriores da série.

Company of Heroes 3 acompanha os combates num cenário diferente do original. A ação centra-se nos palcos de guerra em redor do Mediterrâneo (incluindo Norte de África), como tudo o que isso implica, quer em termos de palco de guerra, quer em termos de opções estratégicas e rumo do conflito.

Das grandes extensões de areia do deserto norte africano, aos montes e zonas urbanas de Itália, os desafios estratégicos que serão colocados aos jogadores serão variados e exigirão forte atenção ao pormenor, não só do terreno, como das forças à disposição.

De forma a tornar a experiência o mais autêntica possível, a Relic baseou os seus desenvolvimentos com base em várias conversas com historiadores e pesquisas a documentos/documentários históricos sobre o que se passou nesse palco de guerra.

Com um modo Campanha bastante rico, no qual os palcos de guerra encontram-se em constante mudança, Company of Heroes 3 tentará refletir os principais cenários de guerra desta zona da Europa e Norte de África.

Para Company of Heroes 3, a Relic criou aquilo a que chama Paper Doll, ou seja, um sistema através do qual, todos os objetos do jogo se encontram desenhados de forma mais modular o que faz com que, por exemplo, cada tanque possa ser personalizado e apresente um aspeto diferente e mais autêntico.

O vídeo acima indicado mostra também, um pouco mais de detalhe em como a equipa de desenvolvimento tem avançado nas animações dos veículos e unidades de infantaria, com particular preocupação com os comportamentos de cada unidade, de forma a reproduzir um comportamento mais realista.

"As unidades agora realmente reagem melhor ao ambiente, como por exemplo, quando os aviões sobrevoam ou quando um inimigo está próximo, sua postura muda, o que realmente cria um campo de batalha animado, dinâmico e mais realista", afirma Tristan Brett, responsável artístico de Company of Heroes 3.

Company of Heroes 3, apresentará mais unidades e equipamentos disponíveis que qualquer um dos dois jogos anteriores. Além das nações existentes nos jogos anteriores, como os USA, Reino Unido e Alemanha, existem ainda unidades provenientes de outros pontos do planeta o que faz com que exista uma grande diversidade de forças de combate no palco de guerra.

Essas unidades tão variadas apresentam equipamentos e poderes militares distintos trazendo um maior nível estratégico e tático a cada combate. Os sistemas de agrupamento que Company of Heroes 3 apresenta, permitem desta forma, a criação de forças extraordinariamente complexas.

Sendo um jogo de estratégia em tempo real, mas com uma forte componente tática, a Relic implementou um sistema de Pausa Tático que permitirá aos jogadores uma melhor análise do campo de batalha e uma tomada de decisões mais ponderada.

Como é característico de Company of Heroes, também a destruição ambiental recebeu novidades e atenção redobrada. A destruição de um edifício, consoante o ataque que recebeu, pode não ser imediato e pode mesmo matar quem se encontre nas suas imediações com a queda de destroços. Por seu lado, esses mesmos destroços podem ser usados como esconderijo para emboscadas...

Company of Heroes 3 será lançado este ano para PC, ainda sem data concreta de lançamento.