ASUS ROG Ally: CPU Ryzen Z1 Ã© 37% mais fraco do que o Ryzen Z1 Extreme

O mercado das consolas portáteis está a ter bastante popularidade e já existem vários modelos diferentes disponíveis nas lojas. Um deles é a poderosa ASUS ROG Ally que chegou inicialmente com o monstruoso processador Ryzen Z1 Extreme da AMD. Mas há agora uma versão mais humilde, com o CPU Ryzen Z1 que é até 37% mais fraco do que a versão Extreme.

ASUS ROG Ally com CPU AMD Ryzen Z1

A Nintendo Switch continua a ser a consola de jogos portátil mais popular no mundo gaming. Mas com a chegada da Steam Deck da Valve, várias outras marcas começaram a desenvolver e a lançar os seus próprios modelos.

Uma das mais fortes apostas veio do lado da ASUS, marca já bem conhecida no segmento gaming. Estamos a falar da consola ROG Ally que chegou com o poderoso processador AMD Ryzen Z1 Extreme. Mas a marca taiwanesa decidiu desenvolver uma outra versão com um processador mais fraco, o Ryzen Z1.

A nova variante já chegou ao mercado e o sistema baseado na arquitetura Zen 4 da AMD conta com 6 núcleos e 12 threads e opera a uma frequência base de 3.2 GHz e turbo de 4.9 GHz. Traz 16 MB de cache L3 e apenas 4 unidades de computação de gráficos integrados baseados em RDNA 3.

Claro que estas características do Ryzen Z1 são inferiores às da versão Extreme que conta com 8 núcleos e 16 threads, frequência turbo de 5.1 GHz e 12 unidades de computação.

Os testes já realizados, cujos resultados podemos ver nas imagens acima, mostram que o Ryzen Z1 é 37% mais fraco do que o Ryzen Z1 Extreme. Mas, mesmo com uma configuração menos potente, o Ryzen Z1 consegue oferecer um bom desempenho aos jogos na ROG Ally. Por exemplo, consegue 30 FPS em jogos pesados a 1080p, como Cyberpunk 2077; e 60 FPS em Forza Horizon 5.