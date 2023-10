Elon Musk volta a antecipar a falência das rivais da Tesla, apontando a da Ford, GM e Stellantis

Elon Musk é um dos atores mais preponderantes do setor automóvel, encabeçando a Tesla e dando-se às balas pelo mercado dos elétricos. Entre as muitas opiniões que vai partilhando sobre este e outros temas, voltou a antecipar a falência das suas rivais Ford, Stellantis e General Motors.

Os trabalhadores da Ford, General Motors e Stellantis estão em greve, há várias semanas, em prol de salários 40% mais altos, semanas de trabalho mais curtas, de 32 horas, em vez das atuais 40, garantias sob a forma de contratos de quatro anos, e ajustes ao custo de vida.

Na rede social do costume, Twitter/X, Elon Musk abordou este assunto, respondendo a um utilizador e prevendo a falência das empresas:

Esta, conforme já vimos, não é a primeira vez que o empresário antecipa a falência das rivais.

De facto, esta greve poderá beneficiar, em muito, a Tesla. Se ceder às exigências dos seus trabalhadores, o trio de Detroit sofrerá um aumento dos seus custos de produção e verá o seu caminho rumo à eletrificação encarecer e acidentar.

As grandes fabricantes de automóveis estão numa situação difícil quando se trata de fazer a transição para os carros elétricos, e as atuais discussões com os sindicatos acabarão por resultar num aumento acentuado dos custos que os empurrará ainda mais para o vermelho.

Diz um relatório da Munster sobre as exigências do sindicato United Auto Workers (UAW).

Na altura em que os funcionários da Gigafactory de Buffalo da Tesla, em Nova Iorque, tentaram sindicalizar-se, Elon Musk lidou de uma forma peculiar: 25 funcionários anunciaram, no início deste ano, planos para se sindicalizarem com a ajuda da UAW. Perante essa "afronta", o CEO despediu 30 funcionários, dos quais apenas um fazia parte do grupo de 25.