Mais uma moedinha, mais uma voltinha: Musk diz que rivais da Tesla estão perto da falência

Como vemos frequentemente, é através do Twitter que Elon Musk partilha as suas opiniões e os seus planos, bem como faz as suas sondagens em jeito de referendo. Desta vez, em resposta a um utilizador, o empresário disse que as rivais da Tesla estão mais perto do que pensam da falência.

O utilizador a quem Elon Musk respondeu é um antigo funcionário da Tesla e parece partilhar da sua opinião.

O Twitter de Elon Musk é, quase a cada dia, portador de uma novidade ou uma opinião polémica. O empresário não tem papas na língua e, se as suas ações têm prejudicado a sua imagem, aquilo que vai dizendo não resolve o problema. Nem deve ser o objetivo, pois, há uns dias, o CEO da Tesla disse que as rivais da fabricante estão mais perto do que imaginam da falência.

O tweet do bilionário foi feito em resposta a um antigo funcionário da Tesla, Farzad Mesbahi.

Há uns meses, o bilionário disse que "a menos que algo mude significativamente com a Rivian e a Lucid, ambas irão à falência". A par disso, apontou a Tesla e a Ford como algumas das fabricantes americanas a salvo da falência.

A Volkswagen também já foi elogiada por Elon Musk, tendo o CEO da Tesla apontado as suas estratégias de eletrificação e a sua ambição como vantagens competitivas.

Apesar do sucesso da Tesla, a verdade é que, este ano, a fabricante já viu as suas ações desvalorizarem consideravelmente. Para Leo Koguan, o futuro não reside na chefia do controverso e ocupado Elon Musk, pelo que, embora tenha perspetivas para a empresa, deveria abandonar o cargo de CEO.

Leia também: