Um dos maiores acionistas da Tesla quer que Elon Musk abandone o cargo de CEO

Além do cargo de CEO, Elon Musk tem uma grande parte do seu dinheiro investido na Tesla. Agora, um dos maiores acionistas da fabricante está a pedir que o empresário renuncie a este posto.

Na opinião do acionista, o empresário é um pai que, com orgulho, deve deixar a sua filha crescer.

Apesar de se ter mostrado fã de Elon Musk, no passado, foi através do Twitter que o bilionário e acionista da Tesla, Leo Koguan, apelou à renúncia do cargo de CEO. O pedido surge, pois, na sua opinião, a fabricante “cresceu” e precisa de alguém disponível para “trabalhar a tempo inteiro”.

De acordo com a Bloomberg, Leo Koguan é o terceiro maior acionista individual da Tesla e reúne património líquido no valor de 5,61 mil milhões de dólares.

A Tesla tem 19 anos, está em quarto lugar com uma afetação de 2,4% no S&P, não é um bebé e em breve será o maior.

Escreveu Koguan, acrescentando que a chefia da fabricante deveria estar aa cargo de “um executor”, apontando o exemplo de Tim Cook.

Recorde-se que, há alguns dias, Elon Musk vendeu ações da Tesla no valor de cerca de 3,6 mil milhões de dólares, tendo, em novembro, vendido mais no valor total de 3,95 mil milhões de dólares. Tudo isto, crê-se, para manter o Twitter a salvo.

