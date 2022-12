Mesmo sendo uma figura carismática e com uma personalidade única, Elon Musk tem uma fortuna pessoal que o coloca no topo. Tem sido apresentado como o homem mais rico do planeta e não para de acumular mais bens e de aumentar o seu espolio.

Mesmo com a compra do Twitter esta posição não iria mudar, mas houver uma pequena alteração. Com este movimento do mercado, Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do planeta, mas esta situação apenas pouco tempo.

Elon Musk não é o homem mais rico do planeta

Com uma grande parte da sua fortuna assente em ações da Tesla, a fortuna de Elon Musk está sujeita a flutuações naturais do mercado bolsista. e por um lado o valor destas tem aumentado, a verdade é que também podem descer.

Foi precisamente isso que aconteceu ontem, com as ações da Tesla a caírem 2,7%. Este tem sido um movimento descendente, desde que Musk fez a sua oferta para comprar o Twitter no início deste ano, houve uma perda de mais de 47% no seu valor.

Com esta queda recente, o título de homem mais rico do planeta passou para Bernard Arnault, presidente-executivo da LVMH (LVMH.PA), que controla a marca de luxo Louis Vuitton, e a sua família. Ao fim de pouco tempo, assumiram novamente a segunda posição, com fortuna pessoal de 185,3 mil milhões de dólares.

Mercado castigou as ações da Tesla

O património líquido de Elon Musk caiu abaixo de 200 mil milhões de dólares no início de novembro, quando os investidores venderam as suas ações da Tesla. Na altura justificaram-se com o medo do CEO estar mais preocupado com o Twitter e a sua aquisição.

A Tesla perdeu quase metade de seu valor de mercado e o património líquido de Elon Musk caiu cerca de 70 mil milhões de dólares desde que fez uma proposta de compra do Twitter em abril. Musk fechou o negócio em outubro com 13 mil milhões em empréstimos e um compromisso de capital de 33,5 mil milhões.

Esta mudança, ainda que temporária, mostra a exposição que Elon Musk tem face ao mercado e às suas oscilações. Ao mesmo tempo, revela também a incerteza que paira sobre a Tesla e como isso influência a sua prestação em bolsa.