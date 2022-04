Poucas pessoas no planeta não conhecem Elon Musk e os seus feitos. Com a Tesla e a SpaceX mostrou a sua veia de inovação, competindo diretamente com Jeff Bezos e com outros bilionários que controlam a indústria e outras áreas.

Este visionário ganhou um novo título e é agora o homem mais rico do planeta em 2022. É um título importante e que resulta apenas do que as suas empresas conseguiram gerar ao longo dos últimos tempos.

A fortuna de Elon Musk tem sofrido oscilações ao longo dos últimos meses, o que tem colocado a sua posição no mesmo ritmo. Esta está exposta ao que a bolsa está a gerar e por isso vulnerável ao que o mercado lhe oferece.

O que agora foi revelado coloca novamente o responsável máximo da Tesla e da SpaceX numa nova posição. Com uma fortuna de 219 mil milhões de dólares, Elon Musk assumiu agora o topo da lista dos homens mais ricos do planeta em 2022.

There’s a new number one atop the #ForbesBillionaires list: Elon Musk.



The 50-year-old CEO of both electric car company Tesla and rocket firm SpaceX, is worth $219 billion, $68 billion richer than a year ago.



More on the world's richest person: https://t.co/bsCTPe37OE pic.twitter.com/5OCIhoSRZ0 — Forbes (@Forbes) April 5, 2022

No segundo lugar desta lista temos o anterior líder, Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Esta quebra resulta da perda de 13% do valor das ações da Amazon em bolsa. O homem forte da Amazon teve o seu património diminuído dos 177 para os 171 mil milhões de dólares.

Em terceiro lugar mantém-se o francês Bernard Arnault, e família, com um valor acumulado de 158 mil milhões de dólares na indústria da moda. Bill Gates, mantém a posição de 2021, e está no quarto lugar com uma fortuna de 129 mil milhões de dólares, uma ligeira subida face aos 124 mil milhões do ano anterior.

Six of the world’s richest people hail from tech: Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page and Sergey Brin, Larry Ellison and Steve Ballmer. Here's who else made the 2022 #ForbesBillionaires list https://t.co/QaeHZEEE8Z pic.twitter.com/E3FmtzL31R — Forbes (@Forbes) April 5, 2022

A Google tem nesta lista uma presença forte e Larry Page, sobe um lugar face a 2021 e passa a ocupar a 6.º posição com uma fortuna de 111 mil milhões de dólares, enquanto Sergey Brin, salta do 9.º para o 7.º lugar da lista.

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX (219 mil milhões de dólares) Jeff Bezos, presidente executivo da Amazon (171 mil milhões de dólares) Bernard Arnault e família, empresário da indústria da moda e retalho (158 mil milhões de dólares) Bill Gates, fundador da Microsoft (129 mil milhões de dólares) Warren Buffett, investidor (118 mil milhões de dólares) Larry Page, acionista e antigo CEO da Alphabet (111 mil milhões de dólares) Sergey Brin, acionista e antigo presidente da Alphabet (107 mil milhões de dólares) Larry Ellison, CTO e co-fundador da Oracle (106 mil milhões de dólares) Steve Ballmer, antigo CEO da Microsoft (91,4 mil milhões de dólares) Mukesh Ambani, empresário e CEO da Reliance Industries Limited (90,7 mil milhões de dólares)

Elon Musk consegue assim ocupar uma posição única e destronar o homem forte da Amazon. As prestações da Tesla e da SpaceX conseguiram elevar a posição do seu criador e torná-lo assim o homem mais rico do planeta.