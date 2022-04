A Google continua a melhorar o Google Maps e a preparar este serviço para dar ainda mais aos utilizadores desta plataforma. São pequenas alterações e adições que o tornam uma ferramenta mais completa.

Agora a gigante das pesquisas revelou mais novidades e os planos para o futuro. Está focada em melhorar a utilização para conduzir e traz coisas novas para os sistemas onde quer reforçar a sua presença.

Usar o Google Maps como co-piloto é algo que faz sentido e que agora está ainda melhor. Esta ferramenta pode ajudar qualquer utilizador e graças às novidades apresentadas ficou ainda mais rica e mais simples de usar.

A primeira novidade do Google Maps quer ajudar o utilizador a planear as suas viagens. Para além de muita informação e filtros que podem ser usados, em breve existirão dados sobre as portagens e as estradas que vão ser encontradas.

O Google Maps vai conseguir dar ao utilizador uma previsão dos custos que vão existir com portagens. Por agora limitado aos EUA, Índia, Japão e Indonésia, será mais tarde alargado a ainda mais países.

Outra mudança que se espera para breve é um detalhe ainda maior nos mapas, para o utilizador ter mais informação. Isso será visto com a apresentação de semáforos e de sinais de stop, o que torna a navegação mais eficiente.

Outro ponto onde haverá detalhe nos mapas é na apresentação de edifícios e de áreas de interesse, para os utilizadores consultarem. Esta novidade chegará muito mais cedo e será uma realidade nas próximas semanas.

Por fim, para ser mais simples de usar, a Google focou-se em tornar a integração com o iOS mais elevada. Quis dar aos utilizadores todas as potencialidades que o Google Maps tem no sistema do iPhone, do Apple Watch e em outros.

Isso será em breve visível com novos widgets que o iOS dará aos utilizadores deste serviço da Google. Ao mesmo tempo, o Maps poderá ser usado no relógio da Apple, sem depender do iPhone. Por fim, a Siri e o Spotlight irão dar respostas do Google Maps aos utilizadores.

Estas são excelentes notícias que a Google traz ao Maps e que todos vão poder usar. Mais informação e uma melhor integração vão tornar este serviço ainda melhor e com um alcance alargado, tal como sempre se quis.