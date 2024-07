A Google traz uma grande atualização ao Gemini com respostas mais rápidas do Flash 1.5

A Google anunciou hoje uma série de melhorias no Gemini, o seu chatbot de inteligência artificial (IA) que tem ajudado os utilizadores a serem mais produtivos e criativos. A atualização traz melhorias significativas à versão gratuita, que passará a ter acesso ao Gemini 1.5 Flash, proporcionando respostas mais rápidas e inteligentes.

Grande atualização ao Gemini

O Gemini 1.5 Flash traz melhorias notáveis ​​na qualidade e velocidade das respostas, com destaque para o raciocínio e a compreensão de imagens. A janela de contexto também foi expandida, permitindo conversas mais longas e perguntas mais complexas, tudo isto sem custos adicionais para o utilizador.

Em breve, será possível integrar o Gemini com o Google Drive e carregar ficheiros diretamente do dispositivo, permitindo ao chatbot analisar dados e gerar tabelas e gráficos de forma automática. Esta funcionalidade, já presente no Gemini Advanced, será expandida para a versão gratuita.

Respostas mais rápidas desta IA

A Google está também a investir em recursos para melhorar a precisão das informações fornecidas pelo Gemini. Agora, o chatbot exibe links para conteúdo relacionado em avisos de verificação de factos, facilitando a pesquisa de informações fidedignas e reduzindo a propagação de informações falsas.

Além disso, a funcionalidade "Verificar Resposta" utiliza a Pesquisa Google para comparar as respostas do Gemini com a informação disponível na web, ajudando o utilizador a identificar possíveis divergências.

Flash 1.5 é o motor da mudança

O Gemini está também a tornar-se mais acessível, com a expansão para a aplicação Mensagens Google em vários países da Europa e o lançamento da aplicação Gemini em mais regiões.

Na próxima semana, os adolescentes de todo o mundo poderão também utilizar o Gemini para auxiliar nos estudos, na preparação para o ensino superior e em projetos criativos. A Google está empenhada em garantir a segurança dos jovens utilizadores e desenvolveu um guia de utilização responsável da inteligência artificial.

A empresa reforça ainda o seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento responsável da IA, publicando detalhes sobre o funcionamento do Gemini e como lida com temas sensíveis.

Com estas novidades, o Gemini torna-se uma ferramenta de IA ainda mais poderosa e acessível para todos. É este o caminho que a Google queria trilhar e assim bater a concorrência e tudo o que esta oferece já.