GM e Honda vão produzir elétricos acessíveis para tentar superar as vendas da Tesla

O setor dos carros elétricos já está mais do que integrado na nossa sociedade, sendo que cada vez mais vemos este género de veículos nas estradas portuguesas, assim como ao nível global. Mas, como sabemos, a Tesla é a marca que se tem destacado neste segmento.

No entanto, de acordo com as informações recentes, as fabricantes GM e Honda vão produzir carros elétricos acessíveis como uma forma de tentar superar as vendas da empresa de Elon Musk.

GM e Honda vão criar carros elétricos acessíveis

Segundo a Reuters, a General Motors (GM) e a Honda Motor Co., revelaram nesta terça-feira (5) que vão desenvolver uma nova linha de carros elétricos a preços mais acessíveis através de uma nova plataforma conjunta. As fabricantes referiram que esperam produzir milhões de carros a partir do ano de 2027 numa tentativa de superar as vendas conseguidas pela Tesla.

O anúncio inclui os planos da GM em criar dois novos modelos SUVs elétricos para a Honda a partir de 2024, os quais serão o Honda Prologue e um modelo Acura.

De acordo com o referido pelas duas fabricantes, a parceria entre ambas visa então veículos elétricos acessíveis, onde estão incluídos modelos crossover compactos, produzidos através da tecnologia de bateria Ultium da General Motors. E este é um mercado que interessa, pois as empresas indicaram que o crossover compacto é o setor automóvel mais vendido em todo o mundo, com um volume anual de vendas de mais de 13 milhões de carros.

Para já, as empresas recusaram-se a revelar o montante investido nesta nova parceria.

Mary Barra, CEO da GM, referiu que "temos uma meta muito importante... que até meados da década, até 2025, venderemos mais EVs nos EUA do que qualquer outra empresa e, para isso, é preciso ter um portfólio de veículos".

As empresas referiram também que irão discutir a sua colaboração ao nível da tecnologia de baterias para elétricos, com o objetivo de reduzir os custos. Esta parceria também faz parte dos planos da GM para atingir a neutralidade de carbono nos seus produtos até 2040 e as emissões nos EUA até 2035. Já a Honda pretende alcançar a sua neutralidade de carbono até 2050.

Leia também: