A razão pela qual as grandes fabricantes começaram a deixar de incluir carregadores nas caixas dos smartphones no momento da venda está relacionada com questões ambientais. O lixo tecnológico é um problema no planeta e, de facto, este é um pequeno passo para o tentar minimizar. No entanto, as questões financeiras também são muito relevantes e a Apple que o diga...

A realme vai seguir os mesmo passos da Apple e da Samsung e também deixará de incluir carregadores na caixa. O mais curioso é que refere que esta medida poderá ser relevante para uma melhoria das especificações dos equipamentos.

A Apple e a Samsung abandonaram o carregador na caixa dos seus smartphones principais há mais de um ano e, entretanto, a Samsung também já o fez aos seus modelos de gama média. Para muitos, esta é uma medida que faz todo o sentido porque os carregadores dos modelos antigos ainda servem perfeitamente para carregar os smartphones novos.

No entanto, há muita gente contra tal decisão, principalmente porque para usufruírem das tecnologias de carregamento atuais têm que dispensar mais algum dinheiro para a compra de um carregador à parte... isto porque o preço dos smartphones não foi ajustado com esta retirada. Numa sondagem que fizemos aquando da decisão da Apple em retirar os carregadores das caixas, 79% dos leitores mostrou-se contra esta mudança.

Aliás, dados recentes revelam que a Apple, com a retirada dos acessórios das caixas dos seus iPhones, teve uma receita extra de 6 mil milhões de dólares, sem contar com o exponencial aumento de vendas de acessórios.

realme segue os passos das gigantes

A realme partilhou no seu fórum da comunidade uma publicação onde revela a sua decisão de retirar o carregador do próximo smartphone económico Narzo 50A Prime. A empresa alega que esta decisão foi tomada a pensar na sustentabilidade ambiental, apontando para a sua meta de emissões líquidas zero de carbono até 2025.

Além desta motivação, a realme refere que a decisão de retirar o carregador da caixa do Narzo 50A Prime tem vantagens para o próprio smartphone. A empresa diz especificamente que o dispositivo será um “grande salto em termos de desempenho do chipset e revolução do ecrã” como resultado da retirada do carregador.

Ficaremos a aguardar o lançamento do smartphone para perceber se haverá realmente um salto significativo face ao modelo anterior que justifique esta afirmação.