Táxis autónomos enfrentam problema inesperado: relações sexuais nos veículos

Os carros autónomos, assim como os táxis, são uma ideia futurista muito interessante, pela qual muitas empresas estão a torcer. Contudo, aqueles que já estão em circulação estão a registar um problema inesperado: sexo dentro dos veículos.

A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América, é a pioneira nestas andanças dos táxis totalmente autónomos, ainda que a tecnologia careça de aperfeiçoamentos. Assim sendo, é nesta cidade que se estão a registar os primeiros (e inesperados) problemas deste meio de transporte que não possui um condutor humano ao volante.

Essa ausência está a encorajar os utilizadores dos táxis a irem mais além e a esquecer que, apesar da ausência do motorista, o carro está equipado com câmaras interiores.

Táxis autónomos são espaço para relações sexuais

O jornal local The San Francisco Standard entrevistou vários habitantes da cidade e descobriu que há quem esteja a aproveitar os táxis autónomos para ter relações sexuais, ignorando os equipamentos instalados para garantir a segurança das viagens e, em teoria, controlar a utilização indevida do sistema.

A mesma fonte local procurou saber a opinião dos dois maiores operadores de táxis autónomos da cidade, a Cruise, propriedade da General Motors, e a Waymo, propriedade da Google. No entanto, ao momento da escrita deste artigo, ainda não havia recebido uma resposta.

No futuro, caso considerem as práticas sexuais um problema, as empresas deverão, de alguma forma, implementar supervisão, garantindo que os táxis autónomos não são utilizados indevidamente.