Ao longo dos últimos anos Portugal tem vindo a ganhar enormes competências na área da Saúde. No que diz respeito ao cancro, o nosso país poderá a vir a produzir a nova vacina.

Cancro é a segunda causa de morte em Portugal...

Uma nova vacina contra o cancro poderá ser produzida em Portugal. O projeto aguarda autorização do Infarmed, segundo revela a SIC Noticias. Esta é uma vacina inovadora, porque não é administrada no braço como as vacinas tradicionais.

A terapia é à base de anticorpos, feita para cada doente e a solução é injetada diretamente no sangue. Esta solução tem como principal objetivo estimular o sistema imunitário através da ação de células dendríticas. Este tipo de células é interveniente chave no regulamento do sistema imunológico, porque têm um papel importante na deteção, captura e apresentação de antigénios às células T, levando finalmente a uma resposta adaptativa. Devido a este papel proeminente, as CDs são usadas como imunoterapias para diferentes problemas clínicos, como cancro, doenças autoimunes ou infeções patogénicas.

O projeto foi desenvolvido por um consórcio que juntou a empresa Stematters, o IPO do Porto, a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e o CINTESIS. Contou com um investimento de 2,1 milhões de euros do programa Portugal 2020.

O cancro é, atualmente, a segunda causa de morte, em Portugal. A principal causa de morte continuam a ser as doenças cardiovasculares. Só em 2021, morreram mais de 27 mil pessoas com esta doença. O cancro da mama, próstata e colorretal são alguns dos mais frequentes, mas são o do pulmão e o do estômago, os mais mortais.