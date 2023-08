Preço da gasolina volta a subir para a semana. Saiba onde é mais barato abastecer

Os aumentos dos preços dos combustíveis têm sido uma constante nas últimas semanas e na segunda-feira a gasolina vai voltar a subir de preço. O gasóleo terá uma redução mínima.

Foram semanas consecutivas com aumentos nos preços dos combustíveis. Para quem tem um carro a gasóleo, as notícias nem são más de todo. Segundo fontes ligadas ao setor, o preço do gasóleo deverá descer ligeiramente, cerca de 1 cêntimo por litro. Nos postos de abastecimento low cost o preço deverá baixar menos que isso.

Contudo, a gasolina sem chumbo 95 terá um aumento acentuado de 2,5 cêntimos a 3 cêntimos por litro.

Segundo a DGEG o preço médio do litro de gasolina em Portugal é de 1,828 euros e o preço do gasóleo é de 1,708 euros, sendo estes os valores mais elevados registados em 2023.

Se vai viajar para fora da sua zona de residência nestas férias, então garanta que abastece nos postos mais baratos, para tentar poupar algum dinheiro com as deslocações. Poderá ver aqui os postos que praticam os valores mais baratos por tipo de combustível nas várias regiões do país.